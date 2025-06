Du khách 77 tuổi rời Mỹ để sống trên du thuyền trong 15 năm

Nữ du khách Mỹ quyết định lênh đênh trên biển, sống trọn vẹn 15 năm cuối đời trên một du thuyền vòng quanh thế giới.

Giữa tháng 6, Sharon Lane, 77 tuổi, bước lên du thuyền Villa Vie Odyssey tại cảng San Diego, California. "Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ nhiều năm trước. Không phải để nghỉ ngơi vài tuần, mà là để sống trọn 15 năm tới trên con tàu này, cùng hành trình không ngừng quanh các đại dương", Sharon Lane nói.

Nữ du khách Mỹ check in trên du thuyền. Ảnh: Sharon Lane

Villa Vie Odyssey không giống những du thuyền thông thường. Đây là mô hình "du thuyền cư trú", nơi hành khách mua cabin như mua một căn hộ, với thời hạn 15 năm. Sharon Lane đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để sở hữu một cabin nhỏ không cửa sổ, đổi lại là cuộc sống không phải lo dọn dẹp, nấu nướng hay giặt giũ. Du khách 77 tuổi đã chọn cabin ở gần đầu tàu để cảm nhận rõ hơn chuyển động của sóng biển.

Mỗi tháng, bà chi khoảng 3.000 USD cho các chi phí cố định như thực phẩm, đồ uống, rượu trong bữa tối, Wi-Fi, khám y tế cơ bản, dọn phòng và giặt ủi. Du khách Mỹ cho biết riêng việc không phải đi chợ hay giặt đồ đã đủ để thấy nhẹ nhõm, đồng thời nhận xét chi phí sống trên tàu rẻ hơn nhiều so với chi phí sinh hoạt tại California.

Du thuyền Villa Vie Odyssey được du khách Mỹ chọn sống trong vòng 15 năm tới. Ảnh: Liam McBurney/PA

Du thuyền Odyssey có khoảng 450 cabin, với sức chứa tối đa khoảng 500 cư dân. Theo Villa Vie Residences, hơn một nửa hành khách là người độc thân, đến từ Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Họ đều là những người đam mê xê dịch, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống cố định để chọn một hành trình mở.

Ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật, du thuyền còn có diễn đàn chia sẻ kiến thức, nơi hành khách từng là nhà khoa học, cựu quan chức hay người đoạt giải Nobel luân phiên thuyết trình. Tại mỗi cảng dừng, du khách có thể tham gia tour khám phá địa phương có phụ phí.

Theo lịch trình du thuyền Odyssey khởi hành từ giữa năm 2024, nhưng bị trì hoãn 4 tháng ở Bắc Ireland để hoàn thiện chứng nhận an toàn. Vì lí do trên một số điểm dừng như quần đảo Galapagos, Falkland hay Nam Cực cũng bị hủy do thời tiết xấu hoặc các yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

CEO Villa Vie Residences Mikael Petterson cho biết đang làm điều chưa ai từng làm, nên gặp trục trặc là điều không tránh khỏi.

Để bù đắp cho những chặng bị bỏ lỡ, công ty đã bổ sung thêm một hành trình đặc biệt vào năm tới, trong đó có cả Nam Cực và Greenland (hòn đảo thuộc Đan Mạch). Tàu sẽ ở lại cảng Ushuaia, điểm cực Nam của Nam Mỹ trong một tháng để linh hoạt điều chỉnh theo thời tiết.

Sharon Lane cho biết may mắn vì lên tàu sau những rối ren ban đầu. "Tôi đang ở độ tuổi không muốn phức tạp thêm trong đời", bà nói và cho biết chỉ muốn đơn giản và yên bình.

Trước khi đến với tàu Odyssey, nữ du khách từng đặt chỗ trên một dự án du thuyền startup và chờ suốt ba năm để được khởi hành. Tuy nhiên, dự án này đổ vỡ khiến bà và nhiều hành khách khác rơi vào cảnh bơ vơ. Sharon Lane cho biết đã từng chi tiền, bán đồ đạc và chấm dứt hợp đồng thuê nhà, nhưng sau đó phải dọn vào viện dưỡng lão. Trong suốt thời gian trong viện, bà không cảm thấy mình thuộc về nơi đó.

Giờ đây, mỗi sáng Sharon Lane đều dậy sớm, ra boong tàu hít thở không khí biển và ngắm nhìn đại dương. Ở tuổi 77, nữ du khách chia sẻ không biết còn sống được bao lâu, nhưng mong muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trong 15 năm tới. Với bà, biển giờ đã trở thành mái nhà thực sự.

Tuấn Anh (Theo CNN)