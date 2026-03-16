Du học sinh Việt quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh ở Australia

Bao Phuc Cao phải ra hầu tòa sau khi thừa nhận dùng điện thoại quay lén phụ nữ tại nhà vệ sinh công cộng ở Docklands, Melbourne.

Tòa Sơ thẩm Melbourne cuối tuần trước xét xử Bao Phuc Cao, 23 tuổi, du học sinh ngành y sinh tại Đại học Melbourne, người bị bắt quả tang quay lén phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng tại trung tâm mua sắm ở Docklands hồi tháng 2/2025.

Cao khi đó chĩa điện thoại qua khe hở bên dưới vách ngăn buồng vệ sinh, khiến nạn nhân hoảng loạn và báo bảo vệ. Cao bị bắt sau đó, khai với cảnh sát rằng mình vào nhà vệ sinh nữ vì "không rõ giới tính của bản thân".

Bao Phuc Cao rời tòa ở Melbourne ngày 13/3. Ảnh: Campaspe News

Công tố viên cho biết cảnh sát đã thu giữ điện thoại của Cao và phát hiện hơn 100 video quay lén. Tuy nhiên, giới chức không thể làm rõ những video này là của cùng một nạn nhân hay nhiều người khác nhau.

Cao nhận tội ngày 5/3, nhưng phiên xử được hoãn lại để chờ bản tường trình về tác động đối với nạn nhân. Bản tường trình không được đọc công khai trước tòa, song thẩm phán Michelle Mykytowycz cho biết nạn nhân đã bị ảnh hưởng nặng nề.

Công tố viên cho hay Cao từng bị phạt cải tạo tại cộng đồng vào tháng 5/2025 vì một hành vi "về bản chất gần như tương tự" với một nạn nhân.

Tòa cho biết kể từ đó, Cao đã chấp hành các yêu cầu được đưa ra, trình diện đúng hạn, đồng thời được yêu cầu tham gia một chương trình giáo dục dành riêng cho người phạm loại tội danh này.

Trong phiên tuyên án, tòa yêu cầu Cao chấp hành lệnh thử thách không ghi án tích trong 12 tháng. Trong thời gian này, anh ta phải giữ hạnh kiểm tốt và tiếp tục tuân thủ lệnh cải tạo ở cộng đồng đã được tuyên trước đó.

"Nếu không tuân thủ lệnh cải tạo, anh sẽ bị coi là vi phạm. Tùy vào tính chất, tòa có thể hủy các lệnh trước đó và tuyên án lại", thẩm phán Mykytowycz cho biết.

Bao Phuc Cao được hộ tống rời tòa ngày 13/3. Ảnh: Herald Sun

Bà thêm rằng đã cân nhắc việc Cao nhận tội, tuổi còn trẻ và việc du học sinh này không có gia đình ở Australia, nhưng vẫn đánh giá hành vi này là rất nghiêm trọng, đồng thời nhấn mạnh người tố cáo có quyền được cảm thấy an toàn.

Đức Trung (Theo Australian, Herald Sun, Campaspe News)