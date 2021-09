Du học sinh Nhật học trực tuyến để trở thành Full-stack Developer

Du học sinh tại Nhật Bản - Lê Minh Kiên (1998) học tại FUNiX với mong muốn nâng cao kiến thức về công nghệ và trở thành một Full-stack Developer.

Nam sinh tới Nhật Bản học ngành Công nghệ thông tin (Business Information) từ năm 2019 và đã trang bị kiến thức cơ bản về IT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch, việc học gián đoạn, Kiên cảm thấy mình chưa đủ kỹ năng để tự tin bước vào ngành. Do đó, anh quyết định theo học chương trình Lập trình viên cơ bản do doanh nghiệp tài trợ học phí tại FUNiX để đào sâu kiến thức, tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Trước đó, chàng trai quê Đồng Nai bắt đầu qua Nhật Bản vừa học, vừa làm thêm công việc phát báo theo điều kiện ràng buộc của học bổng. "Thời gian biểu của mình thường bắt đầu từ 0 giờ, làm việc đến 4 giờ mỗi ngày, 8h đến trường học tiếng Nhật. Buổi chiều, khi lớp học kết thúc lúc 13h, mình có khoảng một giờ nghỉ ngơi, rồi lặp lại công việc phát báo 14-16h" - Kiên kể lại.

Du học sinh tại Nhật Bản - Lê Minh Kiên.

Với lịch vừa làm vừa học nhiều vất vả, suốt một năm rưỡi, Kiên nỗ lực hết sức để hoàn thành chương trình. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty phát hành báo, nam sinh quyết định tạo lập cho mình cơ hội mới. Anh lựa chọn khóa học chuyên môn về Business Information, đồng thời tiếp tục vừa học, vừa làm để trang trải phí sinh hoạt.

"Mình yêu thích công nghệ thông tin và những lĩnh vực thiên về tư duy logic từ nhỏ, nhưng vì điều kiện tài chính eo hẹp nên trước đây chưa thể theo đuổi. Theo học công nghệ, mình mong muốn trở thành một lập trình viên full-stack trong tương lai" - Kiên tâm sự.

Chương trình học ở Nhật đã trang bị cho anh những kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, JS, PHP, MySQL... Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, Kiên về nước thăm gia đình và mắc kẹt tại Việt Nam 5 tháng do Covid-19. Vì lý do này, khi trở lại Nhật học tập, anh bị hổng kiến thức, không theo kịp chương trình ở Nhật.

Để bù đắp kiến thức, Kiên tìm kiếm chương trình công nghệ để học song song với chương trình công nghệ tại Nhật Bản. Chàng trai quê Đồng Nai lựa chọn chương trình học trực tuyến Lập trình viên cơ bản tại FUNiX.

Anh nhận xét, cách học online linh hoạt nên bản thân dễ dàng thu xếp việc học IT ở FUNiX mỗi khi rảnh. Tuy nhiên, do học cả hai chương trình và đi làm thêm để trang trải chi phí, anh có quỹ thời gian quá ít ỏi để dành cho học tập. "Có những ngày đi làm về vất vả quá, mình ngủ quên không học được bài, phải tìm cách học bù lại ngay vào ngày kế tiếp" - Kiên chia sẻ.

Kiên cho biết, tuy mệt nhưng anh chưa bao giờ thấy chán học lập trình vì đây là đam mê muốn theo đuổi từ rất lâu. Nhờ sự đồng hành của mentor (chuyên gia công nghệ), hannah (cán bộ chăm sóc học viên) tại FUNiX, anh được hỗ trợ bất cứ khi nào gặp khó, bớt đi cảm giác cô độc từng gặp phải ở trường học tại Nhật. Nhờ đó, nam sinh dễ dàng chinh phục kiến thức hơn.

Nhập học ngày 19/7, sau 2 tháng học FUNiX, Kiên phần nào lấp đầy những kiến thức "hổng" trong thời gian học tập gián đoạn, cải thiện khả năng và tốc độ code. Anh cũng có cái nhìn tổng quan và hiểu sâu hơn về nghề lập trình cũng như những kỹ năng cần trang bị.

Anh chia sẻ, bản thân đặc biệt cảm ơn hannah Ngọc Thương - người đồng hành từ giây phút ban đầu ở FUNiX. Thời gian đầu, khi Kiên còn bỡ ngỡ với chương trình cũng như phương thức học tại FUNiX, hannah đã hỗ trợ anh rất nhiều, không quản ngày đêm. "Trước khi khóa học bắt đầu mình đã chia sẻ mục tiêu cho hannah Ngọc Thương và được chị hỗ trợ rất tận tình. Mình nghĩ nếu không có hannah, có lẽ mình đã không học nhanh như thời điểm hiện tại", Minh Kiên nói thêm.

Dự kiến, đến tháng 1/2022, Kiên sẽ hoàn thành khóa học tại FUNiX. Anh kỳ vọng nhờ kết nối của "Trường Mây", mình sẽ tìm được một vị trí phù hợp trong ngành IT ngay tại Nhật Bản.

Quỳnh Anh