Du học bán phần, nhận bằng MBA

Du học bán phần giúp sinh viên có trải nghiệm quốc tế, đảm bảo an toàn, phòng tránh dịch Covid – 19 và tiết kiệm chi phí.

Trong thời điểm toàn thế giới có hơn 10,4 triệu người mắc Covid-19 tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ, các trường đại học trên toàn thế giới tạm đóng cửa, chưa đón du học sinh để ngăn dịch bệnh lây lan. Đối với các sinh viên đang theo học, nhiều trường áp dụng giảng dạy từ xa hỗ trợ sinh viên hoàn thành chương trình học.

Theo nghiên cứu và báo cáo của tổ chức UNICEF, tính đến nửa đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới 98,5%, ước tính 1.725 tỷ học sinh. Trong bối cảnh du học toàn phần không còn là lựa chọn tối ưu, học sinh, sinh viên có thể chọn du học bán phần. Hình thức du học bán phần đảm bảo an toàn, có lộ trình rõ ràng và tiết kiệm chi phí.

Du học bán phần hiện thực hóa giấc mơ ra nước ngoài học tập mùa dịch.

Trong số các tổ chức phát triển dịch vụ du học bán phần, Viện Quản trị & Công nghệ FSB - Đại học FPT cho ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh với hình thức Du học bán phần - DAS++ (Diploma of Advanced Studies).

Đại diện Viện Quản trị & Công nghệ FSB cho biết, chương trình DAS++ thiết kế hướng đến học viên với mục tiêu tăng hiệu năng quản lý, thăng tiến trong nghề nghiệp và trang bị các kiến thức, phẩm chất cũng như kỹ năng cần thiết để học viên trở thành nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao tầm cỡ quốc tế.

Chương trình Du học bán phần Thạc sĩ DAS++ liên kết cùng nhiều trường đại học trên thế giới.

Trong đó, chương trình Du học bán phần Thạc sĩ xây dựng theo mô hình chuyển tiếp 1+1 dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa trường sở tại và trường quốc tế hợp tác. Học viên sẽ học 2 giai đoạn ở Việt Nam và trường liên kết. Sau khi hoàn thành chương trình ở Việt Nam, học viên sẽ chuyển tiếp hoàn thành giai đoạn 2 và nhận bằng Thạc sĩ trực tiếp từ các trường nước ngoài.

Chương trình du học MBA bán phần tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB, học viên không bị giới hạn về lựa chọn điểm đến nhờ mạng lưới đối tác quốc tế của FSB gồm những trường như: City University of Seattle, Elmhurst University (Mỹ), Greenville University (Mỹ), Australian Catholic University (Australia), University of Bedfordshire (Anh)...

Theo đại diện Viện Quản trị & Công nghệ FSB, hình thức du học bán phần đảm bảo được an toàn mùa dịch, tiết kiệm chi phí với lộ trình học chuẩn quốc tế. Sau khoảng thời gian học tập tại Việt Nam, sinh viên có thể an tâm chuyển tiếp sang nước ngoài mà không mất thời gian trì hoãn do các trường đại học nước ngoài đóng cửa. Với chương trình đào tạo liên kết DAS++ FSB, học viên nhận bằng MBA quốc tế cùng cơ hội việc làm toàn cầu.

Nguyễn Lê