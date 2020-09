Du học bán phần Australia với học bổng tới 40%

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, một số đại học hàng đầu Australia đã triển khai chương trình Du học bán phần, hỗ trợ sinh viên chưa thể du học ngay. Tại Việt Nam, hai đại học thuộc top 1% thế giới là ĐH Macquarie (xếp hạng 214) và ĐH Wollongong (xếp hạng 196) đã phối hợp với Viện ISB - Trường Đại học Kinh tế TP HCM tuyển sinh chương trình Du học bán phần ngành Kinh doanh, tạo điều kiện cho sinh viên nhập học ngay trong năm nay và chuyển tiếp sang Australia khi tình hình cho phép.

Đại học Wollongong, thành phố Wollongong, Australia.

Giáo sư Gary Noble - Phó trưởng Khoa Kinh doanh & Luật của Đại học Wollongong chia sẻ: "Chương trình chuyển tiếp du học dựa trên sự công nhận chuyển đổi tín chỉ giữa Viện ISB, Trường ĐH Kinh tế TP HCM và Đại học Wollongong cho thấy quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai trường với tầm nhìn chung trong sứ mệnh đào tạo các nhà lãnh đạo kinh doanh tương lai. Nhà trường hy vọng sẽ đón thêm nhiều sinh viên Việt Nam đến với ĐH Wollongong, nhất là sinh viên chuyển tiếp từ Viện ISB, Trường ĐH Kinh tế TP HCM".

Với chương trình Du học bán phần, sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng trong một, hai năm đầu tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp du học sang Australia để hoàn thành chương trình và nhận bằng tốt nghiệp của đại học đối tác. Sinh viên có thể lựa chọn một trong ba mô hình chuyển tiếp là 2+1 (hai năm tại Việt Nam, một năm tại Australia), 1,5+1,5 (1,5 năm tại Việt Nam, 1,5 năm tại Australia), và 1+2 (một năm tại Việt Nam, hai năm tại Australia).

Sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Wollongong, Australia.

Ngoài các chuyên ngành phổ biến như Marketing, Quản trị, Kinh tế, Quản trị nhân sự và Kinh doanh quốc tế, tại ĐH Wollongong sinh viên có thể theo đuổi một số chuyên ngành hot hiện nay như Quản trị chuỗi cung ứng và Quan hệ công chúng. Trong khi đó, ĐH Macquarie thu hút nhiều sinh viên vào các chuyên ngành thế mạnh của trường như Kế toán, Tài chính, Phân tích kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh và Quản trị an ninh mạng.

Tất cả sinh viên du học bán phần đều có cơ hội nhận các suất học bổng gồm 10.000 AUD một năm của ĐH Macquarie và giảm 20% học phí một năm của ĐH Wollongong khi chuyển tiếp sang Australia. Đặc biệt, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong giai đoạn học tại Viện ISB, Trường ĐH Kinh tế TP HCM còn có cơ hội giành được các suất học bổng 40% học phí của ĐH Macquarie và 30% học phí của ĐH Wollongong.

Với bằng cấp và chất lượng đào tạo được kiểm định và công nhận bởi Hiệp hội phát triển giảng dạy Kinh doanh bậc đại học danh tiếng AACSB và các hiệp hội nghề nghiệp có uy tín khác trên toàn cầu, Du học bán phần ngành Kinh doanh tại ĐH Macquarie cũng như ĐH Wollongong sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Vũ Thanh Hà, sinh viên tốt nghiệp ĐH Wollongong năm 2018, hiện là chuyên viên tư vấn về Thị trường Vốn và Kế toán tại PwC Australia, một trong bốn công ty Kiểm toán hàng đầu thế giới thường được gọi là Big4, chia sẻ: "Nội dung và cấu trúc khóa học tại ĐH Wollongong cho phép tôi phát triển và củng cố sự hiểu biết của mình về các chức năng kinh doanh khác nhau, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về tài chính và kế toán. Nền tảng vững chắc và những trải nghiệm thực tế mà tôi có được từ ĐH Wollongong rất hữu ích, đặc biệt đối với công việc tư vấn Kế toán và Thị trường Vốn của tôi hiện nay".

Tọa lạc gần bãi biển ở thành phố duyên hải Wollongong, cách Sydney 1,5 giờ xe lửa, Đại học Wollongong là một trong 14 đại học trẻ có lịch sử hình thành và phát triển dưới 50 năm xuất sắc nhất thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2021. Theo sát Wollongong trong bảng xếp hạng các trường đại học tại Australia và trên thế giới, Đại học Macquarie nằm ở trung tâm Sydney, thủ phủ bang NSW và được bao quanh bởi Khu công nghệ cao hàng đầu Australia.

Australia đứng thứ tư về chỉ số tự do kinh tế (Index of Economic Freedom, 2020), thứ sáu về chỉ số phát triển con người (Human Development Report, 2019), và thứ năm quốc gia đáng sống nhất thế giới (US News & World Report, 2020). Với môi trường đa văn hóa, thân thiện và an ninh cao cùng nhiều chính sách đãi ngộ sinh viên quốc tế, Australia hiện là ngôi nhà của 700.000 du học sinh, và là điểm đến du học phổ biến thứ ba trên toàn cầu.

