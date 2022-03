Du học Australia từ góc nhìn chuyên gia, cựu du học sinh

"Shine with Australia - Tỏa sáng cùng Australia" là chuỗi tọa đàm trang bị hành trang du học cho du học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình với nền giáo dục đại học chất lượng quốc tế của Australia. Chương trình do Viện ISB - Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), Cơ quan Thương mại và Đầu tư chính phủ Australia (Austrade) và báo điện tử VnExpress tổ chức, tiếp nối mùa 7 - "Shine with Australia" của Austrade trên IFO Show, VTV7.Sự kiện quy tụ hơn 20 diễn giả là các chuyên gia giáo dục hàng đầu, đại diện bang và vùng lãnh thổ của Australia cũng như nhiều du học sinh Việt du học thành công.Chuỗi tọa đàm cũng giới thiệu Global Pathways, mô hình du học chuyển tiếp và nhận bằng từ các đại học Top 1% thế giới của Australia như Đại học Macquarie, Monash, Western Sydney, Wollongong, Griffith, South Australia,... cùng nhiều học bổng giá trị.Độc giả đăng ký tham gia tại đây