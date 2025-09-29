Dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, rút 800 tỷ đồng

Đăk LăkTrần Thế Huy bị cáo buộc cho nhân viên gọi điện dụ hàng trăm nghìn người mở hơn 200.000 thẻ tín dụng rồi hướng dẫn rút 800 tỷ đồng bằng các đơn hàng khống.

Ngày 29/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk triệt phá đường dây tội phạm do Trần Thế Huy, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Huy Hoàng FN, cầm đầu.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố Huy và người phụ trách tài chính của công ty là Trần Thị Mỹ Hoàng, 31 tuổi, để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 80 tỷ đồng của hàng trăm nghìn người dân trên cả nước thông qua việc mở 200.000 thẻ tín dụng.

Trần Thế Huy lúc chưa bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Công ty Huy Hoàng FN do Huy làm giám đốc, đăng ký hoạt động từ năm 2019, hiện có 10 chi nhánh hoạt động với hơn 140 nhân viên. Công ty này mua dữ liệu khách hàng gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, từ các nguồn khác nhau rồi cấp cho từng nhân viên.

Theo điều tra, dựa vào data này, các nhân viên của Huy gọi điện thông qua Internet trên nền tảng tổng đài VoiIP cho người dân. Họ giới thiệu là nhân viên ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để tư vấn khách hàng mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.

Khi người nghe máy đồng ý, chúng kết bạn qua Zalo để trao đổi thông tin, gửi đường link đăng ký mở thẻ trực tuyến có gắn mã cộng tác viên để hưởng hoa hồng từ ngân hàng. Sau khi khách hàng được cấp thẻ tín dụng, nhóm này tiếp tục hướng dẫn họ thanh toán trực tuyến đơn hàng thông qua các dịch vụ trả sau như điện, nước, cước Internet...

Đặc biệt, nhóm này còn dụ dỗ khách hàng rút tiền qua thẻ tín dụng. Khách hàng yêu cầu rút bao nhiêu tiền, nhân viên công ty sẽ tạo một hóa đơn khống, rồi chuyển lại đường link thanh toán. Sau đó trừ đi các chi phí hoa hồng, % còn lại sẽ chuyển lại cho người dân. Bằng cách này, nhân viên sẽ chiếm đoạt của khách hàng 4-20% tổng số tiền rút.

Chiều 12/9, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Cục An ninh mạng và Công an tỉnh Đăk Lăk đồng loạt kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm hoạt động của Huy Hoàng FN trên cả nước. Công an cũng làm việc với 142 người, trong đó có 1 giám đốc; thu giữ 171 máy tính, 151 điện thoại di động, 3 con dấu cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu khác có liên quan.

Qua phân tích dữ liệu điện tử, công an xác định, chỉ tính riêng 12 ngày đầu tháng 9, nhân viên công ty này đã hướng dẫn khách hàng thực hiện thanh toán hơn 2.600 đơn hàng trực tuyến với tổng doanh số gần 11 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Phạm Dự