'Dù em trong vòng tay người khác, anh vẫn mong được gặp lại một lần'

Xin em, hãy cho anh một cơ hội để gặp em lần nữa, cho chàng trai vẫn đang kẹt lại trong ký ức về em.

Tôi là chàng trai Hàn Quốc, sống tại Việt Nam. Cách đây hai năm, tôi gặp bạn gái Việt Nam đầu tiên trong đời. Vì quá yêu cô ấy nên tôi quyết định chuyển hẳn sang Việt Nam sinh sống. Nhưng đáng tiếc, đúng một năm trước, ngay sau khi tôi thành lập công ty riêng, chúng tôi đã chia tay. Hôm nay vừa tròn một năm kể từ ngày ấy.

Vì mải mê xây dựng sự nghiệp, thân thể và tinh thần tôi đều mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ muốn có chút thời gian cho riêng mình, nhưng không ngờ điều đó lại trở thành cuộc chia ly mãi mãi. Tôi không hề muốn chia tay vì hết yêu. Ngay từ lúc chia tay cho đến tận bây giờ, ngày nào tôi cũng nhớ cô ấy. Sau khi xa nhau, tôi chưa từng quen thêm ai khác. Suốt một năm qua, tôi chỉ sống trong những ký ức về cô ấy. Đáng tiếc tôi không còn bất cứ cách nào để liên lạc với cô ấy. Zalo, Instagram, Facebook, TikTok... tất cả cô ấy đều đã chặn tôi. Vì thế, hôm nay tôi viết những dòng này lên VnExpress. Tôi tin rằng, nếu có duyên, biết đâu cô ấy sẽ đọc được.

"Anh nhớ em rất nhiều, vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả ngày chúng ta chia tay, cũng không phải vì anh hết yêu em. Giờ nhìn lại, anh mới hiểu ngày đó em cũng rất yêu anh, đã hy sinh và thay đổi bản thân chỉ để ở bên anh. Anh không nhận ra điều đó, để em phải chịu nhiều tổn thương. Những lời nói không hay, những lần anh không đối xử tốt... giờ đây tất cả đều trở thành nỗi hối hận lớn trong lòng anh. Anh thật sự xin lỗi. Chỉ một ngày thôi, thậm chí một phút thôi, anh cũng mong được gặp lại em. Xin em, hãy cho anh một cơ hội để gặp em lần nữa, cho chàng trai vẫn đang kẹt lại trong ký ức về em. Dù em đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác cũng không sao. Anh chỉ mong, dù chỉ một lần, được gặp lại em".

Kim