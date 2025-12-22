Đủ độc lập để đi một mình, đủ chín để đi cùng

Em là cô gái 9x, chưa 30, người miền Tây, sống và làm việc tại Sài Gòn.

Em sống khá thực tế, đề cao sự trưởng thành, trách nhiệm và giá trị bền vững trong một mối quan hệ. Em không phải kiểu người ồn ào hay thể hiện cảm xúc quá nhiều. Em tin vào việc làm hơn nói, vào sự tử tế thể hiện qua hành động nhỏ và đều đặn. Em có thể tự chủ về tài chính và cuộc sống nên điều em tìm kiếm không phải là sự phụ thuộc, mà là một người đồng hành.

Với em, một mối quan hệ tốt là khi hai người song song phát triển: tôn trọng không gian riêng, chia sẻ mục tiêu chung và sẵn sàng cùng nhau đi đường dài. Không áp đặt, không hơn thua, không để một người gánh hết trách nhiệm.

Nếu anh là người: điềm tĩnh, trưởng thành, nói ít làm nhiều, tôn trọng sự độc lập và ranh giới cá nhân, nghiêm túc với mối quan hệ lâu dài, em sẵn sàng mở lời làm quen. Em ưu tiên người miền Nam vì mong muốn sự gần gũi gia đình và thuận tiện cho việc gắn bó lâu dài.

Nếu cùng hệ giá trị, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện đơn giản và thẳng thắn.

