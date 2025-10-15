Dụ dỗ bé gái 12 tuổi vào phòng khách sạn

Trần Minh Tuấn, 25 tuổi, đưa "người yêu nhí" hơn 12 tuổi đến phòng khách sạn, dụ dỗ quan hệ tình dục.

Ngày 14/10, Trần Minh Tuấn, trú xã Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tạm giữ để điều tra hành vi dụ dỗ bé gái tuổi vị thành niên để giao cấu.

Trần Minh Tuấn trong căn phòng khách sạn. Ảnh: Thành Anh

Từ tháng 4, thông qua mạng xã hội Tuấn quen bé gái sinh tháng 6/2012 trú tại phường An Hải. Cả hai quan hệ tình cảm.

Ngày 12/10, Tuấn từ Đăk Lăk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn ở phường An Hải. Một ngày sau, Tuấn vào xã Quế Sơn Trung để đưa bạn gái 12 tuổi ra khách sạn.

Khoảng 16h ngày 13/10, tại phòng khách sạn, Tuấn đã ôm hôn và đề nghị quan hệ tình dục. Bé gái đồng ý. Sự việc sau đó được gia đình nạn nhân phát hiện, trình báo công an.

Công an khuyến cáo phụ huynh cần quản lý chặt việc sử dụng mạng xã hội của con em, nhất là trẻ vị thành niên, để tránh bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo vào các mối quan hệ ảo, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Ngọc Trường