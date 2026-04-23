Dụ bé gái quay video nhạy cảm rồi tống tiền

Đồng ThápNguyễn Hữu Lộc, 19 tuổi, nhiều lần dụ dỗ bé gái 13 tuổi quay video nhạy cảm sau đó nhắn tin đe dọa tung lên mạng, ép nạn nhân chuyển 800.000 đồng.

Ngày 23/4, VKSND Khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam Lộc về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Đối với các hành vi khác, cơ quan điều tra và VKS đang tiếp tục phối hợp làm rõ.

Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, đầu tháng 4 Lộc sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội làm quen bé gái ở phường Mỹ Tho. Anh ta nhiều lần dụ dỗ bé quay video nhạy cảm rồi lén ghi lại màn hình. Đến ngày 6/4, Lộc nhắn tin yêu cầu bé gái chuyển một triệu đồng, nếu không sẽ phát tán các video này. Lo sợ, nạn nhân đã hai lần chuyển cho Lộc tổng cộng 800.000 đồng.

Đến tối 9/4, Lộc nhắn nạn nhân đến quán ốc ở phường Thới Sơn để nói chuyện. Anh ta bị cáo buộc đã yêu cầu bé gái cho quan hệ tình dục để xóa các video nhạy cảm. Nạn nhân bị anh ta đưa vào nhà vệ sinh của quán giở trò đồi bại.

Ba hôm sau, bé gái kể lại sự việc, gia đình đến cơ quan điều tra trình báo.

Nam An