Dự báo xu hướng của thị trường bất động sản 2023

Dù khó khăn vẫn còn tồn tại, các doanh nghiệp chật vật với dòng tiền, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn hy vọng sự phục hồi của thị trường trong năm 2023.

Ông Dương Ngọc Báu, CEO Công ty cổ phần Bất động sản Saigon Land chia sẻ nhận định thị trường bất động sản trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp thách thức như nguồn nguyên vật liệu, chi phí xây dựng leo thang, giá bất động sản tăng cao, bối cảnh lạm phát, bất ổn địa chính trị... Cụ thể, giá các loại vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá, gạch, nhựa đường... sẽ tiếp tục tăng trong cuối năm nay và đến đầu năm sau do ảnh hưởng tăng giá từ thị trường nguyên vật liệu nhập khẩu, chi phí khai thác và sản xuất trong nước tăng.

Trong khi đó giá bán bất động sản, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư vẫn neo ở mức cao, vượt khỏi khả năng của phần lớn người mua có nhu cầu thực. Ông Báu cũng chia sẻ thống kê số liệu từ Savills Việt Nam, nguồn cung sơ cấp trong quý III giảm còn 6.600 căn (giảm 51% so với quý II) và lượng giao dịch giảm 89%, xuống còn hơn 990 căn, tỷ lệ hấp thụ đạt ở mức 15%, thấp nhất kể từ năm 2019. Trong đó, các dự án mới chỉ có tỷ lệ hấp thụ là 35%, chủ yếu do giá cao. Đặc biệt, lần đầu tiên thị trường căn hộ TP HCM chứng kiến đến 60% nguồn cung mới có giá trị lên đến hơn 11 tỷ đồng một căn với giá mở bán trung bình 124 triệu đồng một m2.

Thị trường bất động sản TP HCM. Ảnh: Ngọc Thành

Theo các chuyên gia, nguồn cung căn hộ giá từ 50-55 triệu đồng một m2 tại TP HCM sẽ "rất khan hiếm" trong tương lai khi mà mặt bằng giá căn hộ sơ cấp có thể tiếp tục tăng ở mức 3-4% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2024.

Trong hai năm 2020 và 2021, tình hình dịch bệnh đã đẩy nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau đến bờ vực khó khăn và suy thoái. Bất động sản cũng không nằm ngoài những thách thức chung của thị trường, cùng với những biến động thời gian qua khiến bức tranh năm 2023 khó có sự khởi sắc mạnh mẽ. Tuy nhiên một số phân khúc sẽ có những điểm sáng điển hình như bất động sản công nghiệp.

Cụ thể, các thành phố công nghiệp chính có tỷ lệ lấp đầy khả quan ở mức từ 80% ở khu vực phía Bắc và 90% ở khu vực phía Nam, theo dữ liệu CBRE. Nhờ tỷ lệ lấp đầy khả quan, giá thuê đất trung bình tăng 5-12% tại phía Bắc và 8-13% tại phía Nam trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước. Trong vòng ba năm tới, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng thêm hơn 14.000 ha cho cả hai thị trường. Với nguồn cầu khả quan, mức giá thuê đất công nghiệp dự kiến sẽ có mức tăng 5-10% một năm tại phía Bắc và 8-13% một năm tại phía Nam trong vòng ba năm tới.

Khu công nghiệp VSIP Bình Dương nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh đó xu hướng đầu tư vào các khu đô thị vệ tinh được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2023 và những năm sau đó khi quỹ đất ở khu vực trung tâm ngày càng khan hiếm và đắt đỏ cùng với sức ép gia tăng dân số. Ông Báu cũng chia sẻ rằng đô thị sinh thái là mô hình tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ và thu hút dân cư, điểm sáng trong năm 2023. Cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu khiến cho nhu cầu sống khỏe và gần gũi thiên nhiên trở thành vấn đề cấp bách hơn. Đáp ứng xu hướng mới, nhiều nhà phát triển bất động sản trong nước chú trọng hơn đến yếu tố sinh thái trong các dự án đang được triển khai.

Các khu lân cận TP HCM như Đồng Nai, Long An, Bình Dương... xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng vừa để an cư vừa đầu tư lâu dài. Một số dự án nổi bật như Izumi City, Nam Long Đại Phước, Aqua City, Waterpoint Long An... hứa hẹn trở thành xu hướng lựa chọn nhà ở cho những người thích cuộc sống thoải mái với vị trí không quá xa TP HCM.

Ngoài ra, xu hướng người dùng tiềm kiếm thông tin bất động sản qua các kênh online dự báo tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Bất Động Sản Saigon Land cung cấp giải pháp tìm kiếm mua bán nhà dễ dàng qua kênh thông tin trực tuyến Batdongsanonline, giúp khách hàng chủ động tìm sản phẩm theo vị trí, giá bán... trên toàn quốc.

(Nguồn: Saigon Land)