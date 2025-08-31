Dự báo thời tiết cả nước ngày 2/9

Miền Bắc dự báo mưa giảm dần từ đêm nay, đến ngày 2/9 bắt đầu hửng nắng, các tỉnh thành Thanh Hóa đến phía Nam có mưa gián đoạn.

Chịu ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, đêm qua và sáng nay nhiều nơi ở miền Bắc có mưa. Trong đó lượng mưa từ 19h hôm qua đến 8h hôm nay ở Thái Ninh (Hưng Yên) 151 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo chiều và đêm nay, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Từ thứ hai (1/9), cùng với tác động của hội tụ gió trên cao, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vào đêm và sáng sớm.

Hà Nội, nơi diễn ra các hoạt động của Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự báo đêm nay và sáng mai có lúc mưa, đến trưa và chiều mây giảm, trời hửng nắng.

Đêm 1/9, Hà Nội mây nhiều, từ 23h đến 4h ngày 2/9 có thể mưa gián đoạn với lượng nhỏ. Sau 5h, trời tạnh ráo và 6-8h bắt đầu nắng nhẹ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội từ nay đến 2/9 trong khoảng 25-31 độ C, những ngày sau đó cao nhất tăng lên 33-34 độ.

Các tỉnh thành Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế chịu tác động của dải thời tiết xấu nên tuần tới phổ biến có mưa rào, giông. Riêng ngày 2/9, trời mưa rào rải rác kèm giông. Những cơn mưa có khả năng xảy ra bất chợt trong ngày, nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C, thấp nhất 24-27 độ.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của dải hội tụ nhiệt đới nên ban ngày có mưa rào, giông vài nơi, gia tăng dần về chiều tối.

Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hai ngày đầu chịu ảnh hưởng kết hợp của gió mùa tây nam có cường độ trung bình nên chiều tối có mưa, có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết về đêm và sáng ở các tỉnh phía Nam mát mẻ với mức nhiệt dưới 27 độ C; cao nhất ở duyên hải Nam Trung Bộ 31-34 độ; cao nguyên Trung Bộ 26-29 độ, Nam Bộ 29-32 độ C.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

