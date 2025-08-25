Chứng khoán còn rung lắc trong tuần này

Nhiều đơn vị phân tích dự đoán chứng khoán sẽ rung lắc, giảm điểm trong tuần này nhưng là nhịp điều chỉnh tích cực, không ảnh hưởng xu hướng tăng.

Tương tự tuần trước đó, chứng khoán tiếp tục giảm điểm vào phiên cuối tuần qua. Phiên điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh VN-Index lập kỷ lục mới và các dấu hiệu rung lắc cũng được nhen nhóm từ trước nên không gây bất ngờ quá lớn cho nhà đầu tư. Tổng lại, thị trường vẫn tích lũy thêm hơn 15 điểm trong cả tuần.

Nhìn chung, độ rộng thị trường bắt đầu nghiêng về tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trên hầu hết ngành như thủy sản, thép, phân bón, hóa chất, công nghệ, chứng khoán, dệt may, xây dựng... ngoại trừ một số nhóm vẫn giữ vững như ngân hàng hay dầu khí.

Thanh khoản thường xuyên duy trì trên 2 tỷ USD mỗi phiên nhưng mức bình quân đã giảm 13% so với tuần trước đó. Ngược lại với lực cầu mạnh từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại liên tục bán ròng mạnh, tổng cộng hơn 7.600 tỷ đồng.

Theo quan sát của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trên khung đồ thị ngày, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đã đảo chiều đi xuống và thoái lui khỏi vùng quá mua do đó khả năng cao thị trường sẽ vẫn tiếp tục có những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, với vùng hỗ trợ gần nhất được kỳ vọng tại khu vực 1.600-1.610 điểm. Trên khung đồ thị giờ, đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo.

"Sự điều chỉnh tuần qua được xem là một diễn biến tất yếu để thị trường điều tiết cung cầu, đánh giá lại động lực tăng trưởng sau một nhịp tăng nóng", nhóm phân tích VCBS nhận định.

Nhà đầu tư đang quan sát bảng điện tử tại một công ty chứng khoán ở TP HCM. Ảnh: An Khương

Dưới góc nhìn của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), VN-Index đã có tín hiệu tạo đỉnh của nhịp tăng nóng và thị trường kết thúc giai đoạn gia tăng đầu cơ, đòn bẩy ngắn hạn mạnh. Nhóm phân tích nhận thấy chỉ số VN30 chịu áp lực bán mạnh ở vùng 1.880 điểm, còn VN-Index chịu áp lực bán quanh vùng 1.700 điểm. Với những diễn biến này, chỉ số của sàn HoSE có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.600 điểm.

Trong giai đoạn đỉnh đầu cơ và "tẩu vi thượng sách", SHS khuyến nghị nhà đầu tư theo sát diễn biến thị trường, các vị thế và cả danh mục nên được đánh giá kỹ, xem xét bán các mã suy yếu. Sau giai đoạn tăng nóng, chịu áp lực bán mạnh, các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm. Thị trường sẽ giao dịch chậm lại, thanh khoản suy giảm dần.

Các chuyên gia tiếp tục nhắc nhở nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, dẫn đầu trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế. "Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III sắp đến sau giai đoạn tăng nóng", SHS nói.

Tuy nhiên không phải đơn vị phân tích nào cũng đưa ra quan điểm tiêu cực. Chứng khoán Vietcap cho rằng chỉ số VN-Index điều chỉnh mạnh nhưng một phần đà giảm được thu hẹp về cuối phiên 22/8 và chỉ số vẫn kết tuần tăng điểm. Do đó, họ dự đoán nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch tiếp theo, kiểm định lại vùng kháng cự quanh đường trung bình động 5 ngày (MA5) ở 1.660-1.665 điểm.

Dẫu vậy, Vietcap vẫn lưu ý nhịp hồi phục nếu đi kèm hoạt động mua thấp và sự phân hóa cao có thể làm gia tăng khả năng thị trường điều chỉnh về mốc 1.600 điểm trong thời gian tới.

Tương tự, Chứng khoán Beta (BSI) cho rằng một phiên điều chỉnh chưa đủ để thay đổi xu hướng chung khi chỉ số VN-Index vẫn giữ được mức tăng trong tuần, dù biên độ đã bị thu hẹp đáng kể. Họ chỉ ra điểm sáng nằm ở nhóm ngân hàng tiếp tục thu hút dòng tiền và giữ nhịp cho thị trường trong những thời điểm rung lắc. Theo BSI, sự ổn định và sự bật của nhóm cổ phiếu này đang trở thành "ngọn hải đăng" định hướng kỳ vọng cho nhà đầu tư, góp phần củng cố niềm tin vào triển vọng tương lai.

Tóm lại theo nhóm phân tích này, chứng khoán vẫn duy trì xu hướng tăng nhưng có thể dư địa bứt phá mạnh sẽ có phần hạn chế. Kèm theo đó, thị trường có khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc để thử thách tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. Do đó, BSI khuyên nên chủ động chốt lời dần ở những mã đã tăng nóng và tận dụng các nhịp điều chỉnh để tái cơ cấu danh mục để giảm rủi ro và giữ thế cân bằng.

Còn với nhà đầu tư trung và dài hạn, có thể kiên nhẫn quan sát, chờ đợi nhịp điều chỉnh để tích lũy dẫn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, tiềm năng tăng trưởng nổi bật hoặc sở hữu câu chuyện riêng hấp dẫn. Các chuyên gia nhấn mạnh: "Đây chính là thời điểm cần sự chọn lọc kỹ lưỡng, thay vì mua đuổi theo đà tăng".

Tất Đạt