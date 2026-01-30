Dụ bạn 'lướt sóng' đất rồi chiếm đoạt tiền

Hà TĩnhLê Thị Hương Giang, 45 tuổi, bị cáo buộc rủ một phụ nữ góp tiền mua thửa đất đã bỏ cọc, chiếm đoạt 320 triệu đồng.

Giang, trú phường Hà Huy Tập, bị bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do VKSND Khu vực I - Hà Tĩnh phê chuẩn, công bố ngày 30/1.

Nghi can Giang (góc phải) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Giang và chị Nguyễn quen nhau nhiều năm, cùng đầu tư kinh doanh bất động sản. Tháng 4/2025, hai người góp tiền đặt cọc mua một thửa đất tại xã Thạch Xuân (trước đây thuộc huyện Thạch Hà) để bán "lướt sóng".

Đến hạn thanh toán, do không có khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng, Giang bỏ cọc, mất 150 triệu đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, Giang sau đó tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc góp tiền mua thửa đất để chị Nguyễn tin tưởng, chuyển cho mình 320 triệu đồng với mục đích tất toán cho chủ đất. Nhận tiền, Giang đem trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Nhiều lần yêu cầu Giang cung cấp thông tin cụ thể về việc mua bán đất và giấy tờ liên quan nhưng không được đáp ứng, chị Nguyễn biết bị lừa nên trình báo công an.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.