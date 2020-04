Dự án Vinhomes West Point khánh thành

Vinhomes vừa vận hành tổ hợp căn hộ, dịch vụ cao cấp Vinhomes West Point và dự kiến bàn giao cho cư dân từ tháng 5 tới.

Vinhomes West Point gồm 3 toà West1, West2, West3 và một khối thương mại dịch vụ. Trong số đó, toà West1 38 tầng, cung cấp loại hình văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel), căn hộ Dual Key có thể làm không gian sống linh hoạt cho gia đình nhiều thế hệ; cho thuê homestay; văn phòng S&E... Hai sản phẩm West2 và West3 lần lượt 38 tầng và 35 tầng chủ yếu là căn hộ chung cư cao cấp. Bên cạnh đó, các toà West1 và West2 gồm căn hộ Dual Key duplex thông tầng 38 tạo điểm nhấn, thêm lựa chọn cho khách hàng.

Vinhomes West Point nhìn từ trên cao.

Ngoài ra, Vinhomes West Point sở hữu nhiều tiện ích với khối đế nhà dịch vụ thương mại 4 tầng nằm giữa 2 toà West1 và West2. Thiết kế tầng 4 khu thương mại được ví như một resort của dự án, với vườn thiền & yoga, sân chơi trẻ em, khu tập gym ngoài trời, điểm check-in ngắm thành phố...

Tại dự án, chủ đầu tư cung cấp dịch vụ 5 sao theo tiêu chuẩn vận hành Vinhomes với hệ thống an ninh, an toàn gồm đội ngũ bảo vệ và camera an ninh đa lớp, kiểm soát và phân tầng thang máy, lối ra vào riêng cho căn hộ và văn phòng...

Dự án nhìn từ mặt đường Đỗ Đức Dục.

Vinhomes West Point tọa lạc trên con đường "huyết mạch" Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục, những tuyến giao thông của khu vực trung tâm mới phía Tây Hà Nội. Dự án cách các cơ quan bộ ngành, sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ 5-10 phút di chuyển.

Nằm trong khu vực quy tụ nhiều khu đô thị cao cấp của Vinhomes đã đi vào hoạt động như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Skylake, Vinhomes Gardenia... Vinhomes West Point như một mảnh ghép hoàn thiện góp phần tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh.

Hiện chủ đầu tư áp dụng chính sách ưu đãi cho người mua căn hộ toà West1, West2, West3 từ ngày 6/4 gồm: gói nội thất đến 400 triệu đồng được chiết khấu vào giá bán; voucher mua xe VinFast 200 triệu đồng; hỗ trợ lãi suất 65% giá bán (gồm thuế VAT) từ chủ đầu tư hay khấu trừ khi giao thô căn hộ Duplex toà West2 và officetel Duplex tại toà West1 khi ký hợp đồng.



Nam Giang