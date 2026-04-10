Dự án Vinhomes Hải Vân Bay tổ chức ra quân tại ba miền

Liên minh 360Land và Hợp Long Land trở thành đại lý phân phối chiến lược F1 của Vinhomes Hải Vân Bay tại sự kiện ra quân.

Liên minh đồng hành cùng lễ ra quân dự án Vinhomes Hải Vân Bay, được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Sự kiện quy tụ hàng nghìn chuyên viên kinh doanh trên toàn quốc, đánh dấu giai đoạn triển khai bán hàng trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, các đại lý phân phối chiến lược đóng vai trò quan trọng kết nối thị trường và thúc đẩy giao dịch của dự án.

Đại diện các đơn vị phân phối tại lễ ra quân dự án. Ảnh: 360Land

Theo ông Vũ Quang Duy, CEO 360Land, một số chủ đầu tư các dự án ở Đà Nẵng cũng như cùng phân khúc đã lùi thời gian ra hàng và cân nhắc thay đổi chính sách để tăng sức cạnh tranh. Dự án cũng ghi nhận lượng đặt chỗ lớn trong thời gian ngắn.

"Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục sôi động. Diễn biến này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của dự án mà còn cho thấy xu hướng dịch chuyển dòng tiền về các khu đô thị có quy hoạch bài bản, tiềm năng khai thác tại khu vực ven biển miền Trung", ông Duy chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Hải Nguyễn - CEO Hợp Long Land nhận định bất động sản Đà Nẵng thời gian tới có triển vọng tăng trưởng, tiếp tục là điểm đến đáng chú ý đối với các nhà đầu tư.

Phối cảnh dự án Vinhomes Hải Vân Bay. Ảnh: 360Land

Ngoài ra, theo các đại lý phân phối, chương trình hỗ trợ lãi suất 5 năm của chủ đầu tư góp phần tạo đòn bẩy giao dịch tại dự án. Cụ thể, trong ba năm đầu, khách hàng chỉ phải vay mua nhà với lãi suất 3,3-7,8% mỗi năm, tương ứng với các gói vay 18-36 tháng. Ngoài ra, người mua còn được đảm bảo lãi trần 9% một năm trong hai năm tiếp theo.

Song song hoạt động bán hàng, tiến độ thi công tại dự án được triển khai với các hạng mục nhà ở, tiện ích và tổ hợp dịch vụ, hướng tới mục tiêu hình thành một khu đô thị biển vận hành thực, tạo giá trị khai thác lâu dài cho nhà đầu tư.

Đội ngũ nhân sự tại 360Land. Ảnh: 360Land

360Land hoạt động trong nhiều mảng như tư vấn, môi giới, phân phối bất động sản, cho thuê, quản lý vận hành và hỗ trợ tài chính - pháp lý cho khách hàng. Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, cùng hệ thống marketing và pháp lý chuyên sâu.

