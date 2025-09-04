Dự án ven vịnh Cam Ranh của liên danh Vinhomes được tiếp tục huy động vốn

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh của liên danh Vinhomes tiếp tục được huy động vốn lần 2, sau đợt hồi tháng 3.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được phép huy động khoảng 16.500 tỷ đồng thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh. Đây là đợt huy động vốn lần 2 của dự án này, sau đợt đầu hồi tháng 3. Thời gian huy động vốn lần này theo tiến độ triển khai dự án đến quý I/2027.

Sở cho biết các bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Khu vực dự kiến triển khai dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Ảnh: Kỳ Bùi

Hồi tháng 3, dự án này cũng được Sở Xây dựng duyệt điều kiện huy động vốn hơn 14.700 tỷ đồng để triển khai các công trình thuộc quyết định giao đất, cho thuê đất tháng 12/2024. Như vậy, đến nay dự án đã đủ điều kiện huy động tổng hơn 31.000 tỷ đồng.

Theo Luật Nhà ở 2023, chủ đầu tư được huy động nguồn vốn trong nhiều lần để phát triển nhà ở thương mại như thông qua góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của tổ chức, cá nhân. Điều kiện là dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, đủ giấy tờ chứng minh và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng.

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2023 với quy mô hơn 1.250 ha. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh, đại diện liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh - Vinhomes - Giải pháp năng lượng VinES. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 85.300 tỷ đồng (không gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, huy động hơn 73.000 tỷ đồng.

Tại Khánh Hòa, Vinhomes cũng góp mặt trong liên danh đầu tư Khu đô thị mới Cam Lâm. Dự án được duyệt đầu tư vào tháng 3 với tổng diện tích hơn 10.356 ha, quy mô vốn khoảng 10 tỷ USD. Tiến độ triển khai từ năm 2025 đến 2037.

Khánh Hòa là một trong những thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở duyên hải Nam Trung Bộ. Thị trường bất động sản khu vực này phát triển mạnh trong nhiều năm qua. Năm ngoái, tỉnh đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 51.000 tỷ đồng. Nhiều chủ đầu tư lớn quan tâm và phát triển dự án tại tỉnh như Vingroup, Sun Group, Ecopark, Hòa Phát, Sovico.

Ngọc Diễm