Dự án ven sông Hàn hưởng lợi từ đà tăng trưởng căn hộ Đà Nẵng

Ngoài điểm cộng về vị trí, tiện ích, pháp lý, dự án Capital Square ven sông Hàn còn hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường căn hộ tại Đà Nẵng.

Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng do Savills công bố hồi tháng 8 cho biết, thị trường căn hộ Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm với khoảng 1.100 căn hộ mới mở bán. Trong đó, căn hộ hạng A và hạng sang chiếm khoảng 77% tổng nguồn cung sơ cấp chung cư, theo ước tính của Công ty dịch vụ bất động sản DKRA. Đơn vị này cho biết, khoảng 1.480 căn hộ mới được bán trong quý II, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Về giá, theo hãng dịch vụ CBRE, đến cuối tháng 6, bình quân giá bán sơ cấp căn hộ tại Đà Nẵng đạt 85 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 27% theo năm. Một số dự án hạng sang với vị trí đắc địa ở trung tâm, dọc sông Hàn thậm chí lên tới 130-200 triệu đồng mỗi m2.

Theo nhiều chuyên gia, các yếu tố được cho là thúc đẩy thị trường gồm tăng trưởng GRDP (11,7%), dòng vốn FDI (62 triệu USD) và lượng khách du lịch (5,8 triệu lượt). Bên cạnh đó là loạt dự án hạ tầng trọng điểm như khu thương mại tự do (FTZ), trung tâm tài chính quốc tế (RFC), cảng Liên Chiểu và nâng cấp sân bay quốc tế. Việc sáp nhập hành chính với Quảng Nam từ tháng 7 cũng góp phần mở rộng không gian đô thị, thu hút người dân trong và ngoài nước đến an cư, đầu tư.

Trong bức tranh chung, nhóm dự án ở khu trung tâm ven sông Hàn sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, khả năng khai thác dịch vụ và kết nối đô thị. Đơn cử, Capital Square nằm tại giao điểm đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ, giữa cầu sông Hàn và cầu Rồng. Dự án hướng tới mô hình ở kết hợp thương mại, dịch vụ trong cùng quần thể.

Điểm nhấn của dự án là phân khu Capital State với tòa Kings Place được bao quanh bởi hệ tiện ích đa dạng với tuyến phố thương mại Park Boulevard cùng sân khấu ngoài trời, trung tâm thương mại Grand Central Mall. Phía sau tòa nhà dự kiến là khu vực quảng trường trung tâm hơn 2.000 m2.

Cùng phân khu còn có tòa Queens Place, sở hữu vị trí kết nối thuận tiện với hệ tiện ích ngoại khu. Một bên của tòa nhà là quảng trường nội khu, tạo không gian cân bằng giữa nhịp sống đô thị và cảnh quan xanh.

Diễn biến nguồn cung, giá bán và dòng khách du lịch được xem là nền tảng hỗ trợ cho phân khúc căn hộ trung tâm như Capital Square. Trước đó, lễ giới thiệu dự án diễn ra hồi tháng 8 cũng thu hút sự tham dự của hàng trăm khách hàng.

