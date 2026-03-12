Dự án Trump International Hưng Yên phải xong mặt bằng trước 30/4

Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trump International Hưng Yên, mục tiêu hoàn thành đến cuối tháng 4.

Tại cuộc họp của UBND tỉnh Hưng Yên về tiến độ mặt bằng khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, Phó chủ tịch Nguyễn Hùng Nam đề nghị các đơn vị rà soát, xác định rõ nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ với phần diện tích còn lại.

Ông yêu cầu các đơn vị có thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đến cuối tháng 4/2026 và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ.

Tổng diện tích thu hồi đất khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu khoảng 558 ha. Đến nay, địa phương đã thông báo thu hồi với gần 510 ha và lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản, cây trồng gần 450 ha.

Địa phương cũng niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ với gần 200 ha và thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ trên 83 ha. Ngoài ra, hơn 3.500 ngôi mộ đã được di dời để phục vụ triển khai dự án.

Chủ đầu tư dự án này Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con do Kinh Bắc (KBC) sở hữu 85% vốn điều lệ. Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), tên thương mại Trump International Hưng Yên.

Phối cảnh dự án Trump International Hưng Yên có quy mô 888 ha, vốn đầu tư 1,5 tỷ USD. Ảnh: CĐT

Dự án Trump International Hưng Yên có tổng diện tích quy hoạch hơn 888 ha, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD .

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tiểu khu, trong đó hai khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp và sân golf sinh thái có quy mô dân số lần lượt 3.500 và 1.800 người. Khu đô thị thương mại dịch vụ (29.700 người), còn lại là cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội và khu công viên chuyên đề rộng 99 ha.

Tại lễ khởi công cuối tháng 5/2025, con trai Tổng thống Mỹ - Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization cho biết Việt Nam khẳng định sẽ hoàn thành dự án trong hơn 2 năm, với mục tiêu trở thành sân golf quy mô tại khu vực, thế giới.

Ngọc Diễm