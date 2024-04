Dự án tòa nhà chọc trời cao nhất nước Mỹ chống lốc xoáy

Tòa nhà Legends Tower dự kiến được xây tại thành phố Oklahoma với chiều cao 581 m, cao hơn Trung tâm Thương mại One World khoảng 40 m.

Thiết kế của tòa nhà Legends Tower cao 581 m tại Mỹ. Ảnh: AO

Các nhà chức trách đang cân nhắc dự án xây dựng tòa nhà chọc trời mới cao nhất nước Mỹ, Interesting Engineering hôm 19/4 đưa tin. Tòa nhà mới, Legends Tower, không nằm ở thành phố New York hay Chicago đông đúc mà được xây dựng tại thành phố Oklahoma với dân số chỉ khoảng 700.000 người. Công trình sẽ nằm ở một bãi đậu xe gần đường ray và nhà kho.

Ban đầu, Legends Tower dự kiến là tòa nhà cao thứ hai ở Mỹ. Nhưng sau đó, các nhà thiết kế và nhà phát triển quyết định tiến xa hơn. Theo kế hoạch mới, công trình sẽ cao tới 1.907 ft (581 m) để kỷ niệm năm Oklahoma trở thành bang thứ 46 của Mỹ. Như vậy, Legends Tower sẽ cao hơn khoảng 40 m so với tòa nhà chọc trời cao nhất hiện nay của Mỹ, Trung tâm Thương mại One World tại thành phố New York. Tòa nhà sẽ đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng các công trình cao nhất thế giới, sau trung tâm tài chính quốc tế Bình An của Trung Quốc.

Xung quanh tòa nhà chọc trời chính Legends Tower là ba tòa nhà nhỏ hơn, mỗi tòa cao 105 m. Legends Tower dự kiến có khoảng 1.750 căn hộ dành cho dân cư và một khách sạn sang trọng. Chi phí ước tính của dự án, bao gồm các cấu trúc như bể nước và lối đi bộ lát gỗ, là 1,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, dự án mới cũng đối mặt với một số vấn đề. Xây dựng công trình quá cao ở một thành phố với dân số chưa đến 1 triệu người dường như không có nhiều ý nghĩa về mặt tài chính. Ngoài ra, trong một cuộc họp quy hoạch thành phố, một mối lo ngại khác cũng được nêu ra liên quan đến thời tiết.

Thành phố Oklahoma hứng chịu nhiều lốc xoáy, gây khó khăn khi xây một tòa nhà cao như Legends Tower. Để giải quyết vấn đề này, quản lý Rob Budetti tại AO - công ty phụ trách thiết kế Legends Tower - cho biết, các kỹ sư sẽ xây lõi bêtông dày xung quanh trục thang máy nhằm đảm bảo tính ổn định. Các cửa sổ của tòa nhà cũng sẽ đủ khả năng chịu lực tác động của lốc xoáy mà không hư hại. Budetti thậm chí cho rằng đây là một trong những nơi an toàn với con người nếu xảy ra lốc xoáy.

Ủy ban Quy hoạch Thành phố Oklahoma đã phê duyệt dự án, dù vẫn còn một số trở ngại, bao gồm một cuộc họp thành phố vào ngày 4/6. Nếu tất cả thuận lợi, nhà phát triển dự án Scot Matteson hy vọng có thể khởi công xây dựng vào tháng 7 năm nay.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)