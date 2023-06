Dự án tổ hợp phố thương mại sắp ra mắt tại quận Bình Tân

TP HCMTổ hợp nhà phố thương mại the Sholi tọa lạc tại mặt tiền đường An Dương Vương, quận Bình Tân, tạo điểm nhấn bởi thiết kế đa công năng.

Dự án the Sholi mở ra không gian sống tiện nghi, đa trải nghiệm mua sắm - ẩm thực - giải trí cho cộng đồng cư dân khu vực.

Thêm trải nghiệm mới ở khu Tây Sài Gòn

Theo đại diện đơn vị tư vấn và phát triển dự án - DKRA Consulting (thương hiệu mảng dịch vụ nghiên cứu và tư vấn phát triển của DKRA Group), mô hình nhà phố thương mại vừa để ở kết hợp kinh doanh được phát triển ở nhiều quốc gia. Bên cạnh việc trải nghiệm những kỳ nghỉ ngắn ngày, nhiều cư dân ở các thành phố lớn chọn cách tận hưởng tiện ích hiện đại và trải nghiệm tại nơi mình sinh sống.

Ở Việt Nam, mô hình này cũng đang được nhiều đơn vị phát triển bất động sản theo đuổi. Tại TP HCM, các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản cũng đã phát triển mô hình này, điển hình như khu đô thị Vinhomes Grand Park, Sala, Vạn Phúc City, The Global City...

Mặt trước của dãy nhà phố thương mại tại the Sholi. Ảnh phối cảnh: DKRA Consulting

Nhận định về tiềm năng tại TP HCM, đại diện DKRA Consulting cho biết khu Tây Sài Gòn với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, tập trung nhiều thương nhân và lao động chuyên môn cao, đang có nhiều dư địa phát triển mô hình nhà phố thương mại. Nhận thấy tiềm năng lớn của thị trường, đơn vị này đã phát triển dự án nhà phố thương mại ngay mặt tiền đường An Dương Vương và Phan Đình Thông.

Với quy mô 1,45 ha, tổ hợp phố thương mại the Sholi được phát triển theo mô hình shop-living (nhà ở kết hợp với kinh doanh), cung cấp ra thị trường chỉ 90 căn nhà phố thương mại. Mỗi sản phẩm tại đây đều mang một dấu ấn kiến trúc riêng biệt với phong cách thiết kế đương đại, nhưng vẫn hài hòa với ngôn ngữ thiết kế tổng thể dự án. Chủ đầu tư kỳ vọng, the Sholi sẽ kiến tạo một không gian trải nghiệm liên hoàn với thế giới tiện ích độc đáo cho cộng đồng cư dân hiện đại.

Đa dạng phương thức khai thác

Dự án the Sholi có quy hoạch gồm các tuyến phố mua sắm - ẩm thực - giải trí, góp phần thúc đẩy, khai thác tối đa tiềm năng thương mại và dịch vụ tại khu vực. Cư dân tại đây còn hưởng lợi thế ngay cạnh bến xe miền Tây, kế cận trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân và thuận tiện kết nối đến các khu đô thị hiện hữu như Tên Lửa, khu dân cư Tây Lân 2, An Lạc...

Bao quanh the Sholi còn có hệ thống tiện ích đã hiện hữu như MM Mega Market Bình Phú, siêu thị Go An Lạc, công viên Lý Chiêu Hoàng, chợ Kiến Đức 2, bệnh viện quốc tế City, bệnh viện Triều An, trường học các cấp... Sắp tới có thêm dự án The Privia của Khang Điền với quy mô hơn 1.000 căn hộ cao cấp.

Khoảng lùi 1,2 m kết hợp cùng tuyến đường nội khu được lát đá tạo nên không gian rộng thoáng dọc phía trước các căn nhà. Ảnh: DKRA Consulting

Tại the Sholi, tất cả các không gian kinh doanh đều có thiết kế mở với mặt tiền được lùi đều vào, cộng hưởng với lòng đường và vỉa hè hiện hữu, tạo thêm không gian cho khu vực kinh doanh bên ngoài. Từ đó, hình thành trục thương mại liền mạch, đa dạng và nhộn nhịp. Đồng thời, tất cả tuyến đường giao thông nội khu sẽ được lát đá đồng bộ, kết hợp với hệ thống cây xanh được bố trí khoa học, góp phần mở rộng mặt thoáng và tối đa mảng xanh cho toàn dãy phố, tạo nên kết nối sâu hơn giữa con người với thiên nhiên.

Từ tầng hai trở lên là không gian để ở cùng phần ban công được mở rộng đến 8 m2, liên thông với các khu vực chức năng khác. Thiết kế sân thượng chú trọng mảng xanh, đa dạng mục đích sử dụng, đáp ứng phong cách cá nhân của từng gia chủ. Cộng hưởng với đó là hệ sinh thái từ nhiều loại cây xanh, tiểu cảnh trang trí được đưa vào từng căn nhà và dọc hai bên tuyến phố để tạo ra không gian thư thái, trong lành. Dự án còn hưởng lợi từ mảng xanh của công viên Lý Chiêu Hoàng quy mô 2,5 ha.

Thiết kế ban công rộng và dễ dàng liên thông với các khu vực chức năng khác, giúp tối đa không gian thông thoáng và mảng xanh tại dự án the Sholi. Ảnh: DKRA Consulting

Ngoài DKRA Consulting trong vai trò là tư vấn và phát triển dự án, the Sholi được tiếp thị và phân phối bởi DKRA Realty. Dự án sẽ do H2 Design & Build làm tổng thầu xây dựng và TTAD thực hiện giám sát. Các khâu thiết kế do Vertical Studio (kiến trúc) và Pepper Builders & Maker (nội thất) thực hiện. DKRA Living sẽ chịu trách nhiệm về quản lý vận hành và đơn vị Houze cung cấp giải pháp công nghệ quản lý.

Hiện dự án đã có sổ riêng từng căn và đang được DKRA Realty (thương hiệu mảng dịch vụ tiếp thị và phân phối của DKRA Group) giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 13,9 tỷ đồng một căn (diện tích sàn xây dựng lên đến 330 m2), ưu đãi thanh toán trong 18 tháng, lãi suất 0%, cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

