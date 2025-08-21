Dự án tiền ảo BUSD, chiếm đoạt 200 tỷ đồng của 3.000 người

Hà NộiĐặng Quốc Thắng mở các dự án tiền ảo như Wingstep, Game Naga Kingdom và dụ được hơn 3.000 nhà đầu tư rót vào 200 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Đặng Quốc Thắng, 39 tuổi; Nguyễn Thành Lộc, 28 tuổi; Ngô Khắc Trung, 34 tuổi để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội xác định Thắng lập Công ty Maxx Group để quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo. Từ năm 2022 đến nay, nhóm huy động 7,86 triệu USD, tương đương 200 tỷ đồng, của hơn 3.000 nhà đầu tư. Trong đó, hai dự án quan trọng là Wingstep và Game Naga Kingdom.

Mỗi dự án, Thắng được hưởng từ 5 đến 50% tiền huy động được. Trung được Thắng giao làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Maxx Group và chịu phần việc quảng bá giới thiệu thu hút đầu tư vào dự án.

Đặng Quốc Thắng trong một buổi quảng bá sản phẩm. Ảnh: Công an cung cấp

Với dự án Wingstep, nhà đầu tư tải ứng dụng Wingstep trên website và nạp đồng tiền ảo BUSD vào tài khoản (1 BUSD tương đương 1 USD). Nhà đầu tư sau đó mua giày NFT có giá từ 100 USD đến 1.200 USD một đôi. Hàng ngày, người chơi bật ứng dụng Wingstep đi hoặc chạy bộ để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST và quy đổi ra đồng BUSD.

Thắng giới thiệu dự án này của Hàn Quốc, đem lại lợi nhuận cao, lâu dài. Khách hàng tham gia được hưởng 5% số tiền đầu tư với F1, 3% tiền đầu tư của F2. Song thực chất chỉ là chiêu trò quảng cáo để thu hút nhà đầu tư rót tiền vào dự án.

Công an xác định khoảng 500 khách hàng đã nạp tiền vào dự án Wingstep với tổng cộng 300.000 USD, tương đương 7,2 tỷ đồng.

Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến 8/2022 thì không còn thanh khoản. Toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt.

Ba bị can trong vụ án. Ảnh: Công an công cấp

Với dự án Game Naga Kingdom, nhà đầu tư sẽ mua các NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig..., hay còn được gọi là các "Linh thú" có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Mua NFT xong, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được điểm thưởng là đồng tiền ảo "Maga" rồi chuyển đổi về đồng BUSD.

Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT. Người xuống tiền vào dự án sẽ được lợi nhuận 5-8%. Mức hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10% trên tổng số tiền đầu tư.

Công an xác định khoảng 20 khách hàng đã đầu tư 60.000 USD, khoảng 1,5 tỷ đồng, vào dự án này. Nhưng chỉ sau 3 tháng hoạt động, Game Naga Kingdom bị cho đánh "sập" khiến người chơi bị thua lỗ, mất sạch tiền.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này đều thừa nhận các dự án không được cấp phép tại Việt Nam song vì lợi nhuận đã đưa thông tin gian dối là dự án tốt để lừa khách hàng. Mỗi dự án, nhóm chỉ cho hoạt động trong thời gian ngắn.

Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các dự án trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp giải quyết theo quy định.

Phạm Dự