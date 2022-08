Dự án tích hợp mô hình mua sắm và giải trí tại Hậu Giang

Lấy cảm hứng từ mô hình điểm đến mua sắm và giải trí (one stop shopping & entertainment), The Venice City do TNTLand phát triển, gồm trung tâm thương mại quy mô lớn, được thiết kế với những đại lộ, tuyến phố chuyên biệt, quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực, nội thất, trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ... Trong đó, phân khu Milano là một trong hai phân khu có một mặt "cận lộ", một mặt "cận giang", phù hợp phát triển thành điểm đến mua sắm, giải trí của khu vực.