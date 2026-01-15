Dự án thoát lũ chậm hoàn thành vì một hộ dân tái chiếm đất

TP HuếDự án thoát lũ sông Phổ Lợi và mở rộng quốc lộ 49 phải tạm dừng thi công do một hộ dân di dời hơn 18 năm trước quay trở lại chiếm đất.

Bốn năm trước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Huế triển khai dự án tiêu thoát lũ sông Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê và mở rộng quốc lộ 49 ở phường Dương Nổ với tổng kinh phí 285 tỷ đồng.

Quốc lộ 49 đoạn qua phường Dương Nỗ không thể mở rộng khi hộ dân chưa di dời. Ảnh: Võ Thạnh

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành giữa năm 2025, song hiện mới đạt hơn 95% khối lượng xây lắp. Nút giao cầu Mỹ An với quốc lộ 49 cùng hơn 35 m kè sông Phổ Lợi ở tổ dân phố Mỹ An, phường Dương Nỗ, chưa xong vì hộ ông Dương Thanh Lững không chịu di dời, đang dựng lều trên khoảng 40 m2 đất để bán thịt bò. Nhà thầu phải cho rào chắn tạm thời quanh hộ dân này.

Lý giải việc làm chậm trễ dự án, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và khả năng thoát lũ của sông Phổ Lợi, ông Dương Thanh Lững cho biết gia đình rất muốn bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, song "hoàn cảnh khó khăn, bàn giao xong không biết ở đâu".

Theo ông Lững, mấy chục năm qua, gia đình sống ổn định và hành nghề buôn bán thịt bò tại đây. Chính quyền phường nói gia đình từng nhận đất tái định cư rồi nên không được đền bù giải phóng mặt bằng nữa.

Hàng ngày, gia đình ông Lững bán thịt bò trong căn lều tạm. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch phường Dương Nỗ, cho biết năm 2007 huyện Phú Vang cũ từng tổ chức di dời các hộ dân nằm trong dự án, gia đình ông Lững nhận lô đất tái định cư rộng 158 m2 tại thôn Mỹ An. Sau thời gian làm ăn khó khăn, gia đình này đã bán lô đất và quay về nhà cũ dựng sạp bán thịt bò.

Thời gian gần đây, gia đình ông Lững gửi đơn xin cấp đất tái định cư, song không đủ điều kiện được hỗ trợ. "Địa phương sẽ tiếp tục vận động để hộ dân tự nguyện di dời. Biện pháp cuối cùng là cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công", ông Thịnh nói.

Võ Thạnh