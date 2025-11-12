Dự án The Sun Avenue liên tục bàn giao sổ hồng cho cư dân

Novaland tăng tốc bàn giao hơn 550 sổ hồng cho chủ nhân căn hộ The Sun Avenue, trong khi hàng nghìn căn khác tại dự án đang hoàn tất thủ tục cấp sổ.

Từ đầu năm đến nay, hàng trăm cư dân The Sun Avenue (TP Thủ Đức cũ) đã nhận được sổ hồng sau thời gian chờ đợi. Hàng nghìn sản phẩm khác đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, dự kiến tăng tốc bàn giao từ nay đến cuối năm.

Đại diện Novaland cho biết đây là một phần trong kế hoạch cấp sổ hồng cho hàng nghìn sản phẩm bất động sản trong năm 2025, nhằm đảm bảo quyền lợi pháp lý cho khách hàng và gia tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Cư dân The Sun Avenue nhận bàn giao sổ hồng. Ảnh: Novaland

Cư dân The Sun Avenue cho biết việc nhận sổ hồng giúp an tâm về quyền sở hữu, tạo tác động tích cực đến giá trị tài sản. "Từ khi dự án bắt đầu trao sổ, giá giao dịch tại đây tăng khoảng 15–20%. Quan trọng nhất là chúng tôi cảm thấy quyền lợi đã được bảo đảm rõ ràng:, ông Ngô Tuấn Kiệt, cư dân dự án chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Nhi, một cư dân khác, cho biết gắn bó với Novaland đã lâu và tin tưởng vào uy tín của tập đoàn. Bà Nhi cho rằng ngay cả trong giai đoạn khó khăn, tập đoàn vẫn nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Bà Hoàng Thị Nhi nhận sổ hồng. Ảnh: Novaland

The Sun Avenue tọa lạc trên đại lộ Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức cũ), gồm 8 tòa tháp cao 28-33 tầng với gần 2.900 sản phẩm, bao gồm căn hộ, officetel và shophouse. Dự án được bàn giao từ năm 2018, hiện đã hình thành khu dân cư ổn định, hoạt động thương mại sầm uất.

Đến hết tháng 10/2025, The Sun Avenue đã hoàn thiện hơn 550 sổ hồng tại dự án và đang hoàn thiện hồ sơ trình ký thêm hàng ngàn sổ hồng trong thời gian tới. Hiện Chủ đầu tư đang đề nghị cư dân điền đầy đủ thông tin để công ty gửi thư thông báo cung cấp hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng.

Song song với The Sun Avenue, nhiều dự án khác của Novaland cũng đang được đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ hồng như Sunrise Riverside (Nam Sài Gòn), Victoria Village (Cát Lái), Lucky Palace (Bình Tây), Kingston Residence (Phú Nhuận) và Sunrise City North (Tân Hưng). Trong đó, tính đến hết quý III/2025, Sunrise Riverside đã hoàn tất hơn 1.260 sổ hồng cho cư dân.

Tại TP HCM, Novaland cho biết đã có gần 1.950 sổ hồng được cấp cho các dự án của tập đoàn tính đến cuối quý III/2025. Bên cạnh đó, nhiều dự án khác của tập đoàn cũng đang được tháo gỡ thủ tục pháp lý để sớm bàn giao sổ cho khách hàng.

Cư dân Sunrise Riverside nhận bàn giao sổ hồng. Ảnh: Novaland

Cụ thể, tại Orchard Garden (phường 9, quận Phú Nhuận cũ), Tổ công tác 1645 và Novaland đã thống nhất nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở cấp sổ cho 246 căn officetel. 178 căn nhà thấp tầng tại Palm City (phường Long Trường) đã đủ điều kiện cấp sổ trong năm nay. Trong khi đó, dự án Lakeview City (30,1 ha, phường Bình Trưng Đông) đã hoàn tất xử lý vướng mắc về tiền sử dụng đất, tạo điều kiện để bàn giao sổ cho cư dân.

Các dự án trọng điểm khác như The Park Avenue đã đạt nhiều cột mốc pháp lý quan trọng trong quý III/2025, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện; Khu cao tầng Victoria Village đạt tiến triển tích cực về pháp lý và tiến độ xây dựng, hướng tới mục tiêu hoàn thiện dự án vào cuối năm 2025 để bàn giao nhà cho khách hàng.

Dự án Palm City. Ảnh: Novaland

Thông tin từ Novaland được công bố trong bối cảnh TP HCM đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý để cấp sổ hồng cho hàng chục nghìn căn hộ. Đến tháng 8/2025, thành phố đã rà soát 176 dự án với hơn 108.000 căn hộ, trong đó 87.500 căn đã được gỡ vướng và cấp sổ. Khoảng 84 hồ sơ còn lại đang được xử lý, dự kiến giúp thêm hơn 80.000 căn đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận trong thời gian tới.

Trong 10 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã trình, xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, mang lại tổng thu dự kiến 64.200 tỷ đồng. Cũng theo Novaland, việc cấp sổ hồng diễn ra thuận lợi được kỳ vọng góp phần tăng niềm tin của người mua nhà, thúc đẩy giao dịch và tái khởi động thanh khoản trên thị trường bất động sản TP HCM.

Hoài Phương