Dự án The Privia hướng đến khách mua ở thực

TP HCMKhu căn hộ The Privia của Tập đoàn Khang Điền tại quận Bình Tân được mở bán khi đã thi công gần xong.

Mới đây, Khang Điền công bố giá bán dự kiến khu căn hộ The Privia từ 48 triệu đồng một m2. Dự án diện tích 1,8 ha; bao gồm ba tháp cao 23 tầng, cung ứng ra thị trường 1.043 căn hộ. Đến nay đã triển khai xây dựng đến tầng 21/23 tháp C, tầng 18 tháp B và tầng 16 tháp A, dự kiến bàn giao từ quý IV/2024.

Phối cảnh dự án hướng tầm nhìn từ công viên Lý Chiêu Hoàng (rộng 6.000 m2). Ảnh: Khang Điền

Từ khi The Privia chính thức ra mắt thị trường và mở cửa khu căn hộ mẫu cuối tháng 10 đến nay, dự án ghi nhận sự quan tâm của nhiều khách hàng có nhu cầu mua ở thực. Căn hộ mẫu tại 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 thường xuyên thu hút đông khách tham quan, tìm hiểu thông tin.

Ngoài sa bàn, khách hàng có thể trải nghiệm toàn cảnh 360 của The Privia tại khu căn hộ mẫu. Ảnh: Khang Điền

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, người mua ở thực quan tâm nhiều đến uy tín chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, vị trí và pháp lý dự án. The Privia thỏa các tiêu chí của tập khách hàng có nhu cầu ở thực. Cùng mức giá cạnh tranh trên thị trường, dự án hiện thực hóa ước mơ "có nhà Sài Gòn" của nhiều người.

Xét về vị trí, căn hộ The Privia tọa lạc tại 158 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, gắn liền với những tuyến đường "xương sống". Cư dân có thể thuận tiện về trung tâm quận 1 theo Đại lộ Võ Văn Kiệt, di chuyển đến quận 5, 10, 3 theo đường Kinh Dương Vương, cũng như dễ dàng tiếp cận với các tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, chợ truyền thống; hay thuận tiện di chuyển về các tỉnh miền Tây...

Ngoài ra, The Privia đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định, cùng chứng thư bảo lãnh của VietinBank.

Căn hộ mẫu của dự án The Privia. Ảnh: Khang Điền

The Privia có mức giá dự kiến từ 48 triệu đồng một m2 - tương đối cạnh tranh so với mức giá trung bình của toàn thị trường căn hộ TP HCM - đạt khoảng 60,6 triệu đồng một m2, theo báo cáo quý III của CBRE. Bên cạnh giá bán hợp lý, Khang Điền đưa ra chính sách bán hàng ưu đãi.

Cụ thể, khách hàng có thể sở hữu nhà khi thanh toán trước 20%, tương đương khoảng 600 triệu đồng ban đầu, nhận nhà vào ở, một năm sau mới phải trả lãi và gốc. Trường hợp khách thanh toán nhanh 70% có thể nhận lại đến 10% giá trị hợp đồng mua bán bằng tiền mặt.

Tập đoàn Khang Điền có hơn 22 năm kinh nghiệm phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, với nhiều dự án lớn nằm tại khu Đông và khu Nam. The Privia cũng có sự đồng hành của các thương hiệu uy tín như: tổng thầu An Phong, đơn vị tư vấn kiến trúc và cảnh quan AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hong Kong), đơn vị quản lý vận hành CBRE (Mỹ)...

Ngoài ra, dự án ghi điểm với hệ thống tiện ích đa năng, đặc biệt là rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng như hồ bơi vô cực 50 m, phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời. Tại đây, lớp cư dân trẻ, các gia đình có nhiều cơ hội gắn kết qua các hoạt động dạo bộ khi chiều về hay tiệc tối BBQ sân vườn...

Báo cáo quý III của Batdongsan (thành viên PropertyGuru) cho thấy phân khúc căn hộ ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua do loại hình này phục vụ nhu cầu ở thực. Mức độ quan tâm chung cư có dấu hiệu phục hồi khi nhu cầu tìm mua tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 - 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất.

Tương tự, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, trong quý III, gần 90% lượng giao dịch nhà ở là căn hộ từ các dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín... Đây là sản phẩm đứng đầu về lực cầu, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư trong bối cảnh nguồn cung phân khúc này đang ngày càng khan hiếm.

