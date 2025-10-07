Dự án The Ninety Complex đi vào vận hành

The Ninety Complex tại 90 Đường Láng vừa bàn giao, hướng đến nhóm người trẻ và khách lưu trú cao cấp tại lõi nội đô.

Dự án phát triển theo mô hình căn hộ đa chức năng, tọa lạc tại giao điểm của ba phường trung tâm. Không gian sống được tối ưu để vừa sống, vừa làm việc, gặp gỡ, sáng tạo và có thể khai thác kinh doanh linh hoạt. Ngay giai đoạn thiết kế, dự án định vị phục vụ nhu cầu của thế hệ công dân toàn cầu, khách lưu trú cao cấp và khách quốc tế.

Tận dụng lợi thế vị trí trung tâm, thuận tiện trải nghiệm văn hóa địa phương và kết nối dịch vụ - nhà phát triển chú trọng sự trải nghiệm và tính thời thượng của sản phẩm cho người dùng.

Bên trong căn studio tại dự án. Ảnh: Ánh Sao

Dự án vận hành với định hướng "sống - làm việc - đầu tư" và ứng dụng công nghệ smart living, đi kèm các tiện ích wellness nhằm cân bằng trải nghiệm sống trong bối cảnh đô thị năng động.

Thiết kế chú trọng yếu tố xanh và thông minh. Mặt ngoài dùng kính Low-E hạn chế tia UV; 100% căn hộ có ánh sáng tự nhiên và thông gió; hệ thống điều hòa âm trần multi. Mỗi căn trang bị sẵn máy lọc nước ion kiềm EU301 (Mitsubishi, Nhật Bản). Tầng cao nhất bố trí sky garden; mảng xanh, tiểu cảnh hiện diện tại sân ngoài trời và dọc đường nội khu.

Tại thời điểm bàn giao, hệ tiện ích đã sẵn sàng phục vụ cư dân. Không gian đa chức năng tại tầng 3 gồm cụm bể bơi 4 mùa điện phân muối, phòng xông hơi khô đá nóng Himalaya, xông ướt thảo dược, bể sục, bể trẻ em; khu gym máy, gym kids, đạp xe, boxing, yoga... Khu sảnh, hành lang, thang máy được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao; đơn vị vận hành là CBRE.

The Ninety Complex tọa lạc tại 90 đường Láng. Ảnh: Ánh Sao

Về nguồn cung, trong hơn 400 căn, tỷ lệ căn studio chiếm khoảng 25%, hướng đến nhu cầu diện tích vừa phải, đầu tư vừa tầm và công năng linh hoạt. Theo ghi nhận từ đơn vị phát triển dự án, khu trung tâm nội đô có tỷ suất cho thuê khoảng 8-10% mỗi năm, có thể cao hơn khi khai thác mô hình lưu trú ngắn hạn như Airbnb. Việc dự án đi vào vận hành cũng giúp nhà đầu tư tạo dòng tiền sớm.

Trong bối cảnh quỹ đất khu trung tâm hạn chế, The Ninety Complex sở hữu ba lợi thế gồm vị trí lõi nội đô, số lượng căn studio giới hạn và có thể khai thác ngay.

Chủ đầu tư cũng áp dụng chính sách bán hàng hiện hành cho nhóm căn studio cuối. Theo đó, người mua chỉ cần bỏ vốn ban đầu từ 1,2 tỷ đồng; được hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng; tặng gói nội thất trị giá 250 triệu đồng và miễn phí dịch vụ tới 24 tháng.

Song Anh