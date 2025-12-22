Dự án The Aspira đạt chứng chỉ công trình xanh Edge

Dự án căn hộ The Aspira do Sai Gon High Rise phát triển vừa được trao chứng chỉ công trình xanh Edge của IFC tại Diễn đàn Phát triển Bền vững ngành xây dựng Việt Nam 2025, ngày 19/12.

Edge là hệ thống chứng nhận công trình xanh do IFC - thành viên nhóm Ngân hàng Thế giới phát triển, được đánh giá độc lập bởi SGS. Hệ thống này được áp dụng tại hơn 170 quốc gia, tập trung vào ba nhóm tiêu chí chính gồm tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu xây dựng.

Đại diện Sai Gon High Rise (thứ 5 từ trái sang) tại sự kiện VSCF ngày 19/12. Ảnh: Sai Gon High Rise

Theo kết quả đánh giá, The Aspira đáp ứng các yêu cầu của Edge thông qua việc tối ưu thiết kế, lựa chọn vật liệu và thiết bị phù hợp nhằm giảm tiêu thụ tài nguyên trong suốt vòng đời công trình. Các chỉ số tiết kiệm năng lượng, nước và carbon hàm chứa đều vượt mức tối thiểu 20% theo tiêu chuẩn Edge.

Báo cáo đánh giá chi tiết cho thấy lượng carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng tại cả hai khối tháp A và B của dự án giảm hơn 40% so với mức tham chiếu, cao hơn đáng kể so với yêu cầu cơ bản của hệ thống chứng nhận.

Trước đó, dự án The Aspira do Sai Gon High Rise phát triển cũng được vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards 2025 với hạng mục giải thưởng "Best Innovative Condo Development Vietnam 2025" (Dự án căn hộ đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025).

Chứng nhận Edge của dự án The Aspira. Ảnh: Sai Gon High Rise

Theo các chuyên gia, các dự án đạt chứng chỉ Edge mang lại lợi ích kép cho cư dân, bao gồm giảm chi phí vận hành nhờ tiết kiệm điện, nước, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường sống thông qua thông gió tự nhiên, cách nhiệt và tối ưu không gian xanh.

The Aspira được phát triển theo định hướng TOD, tọa lạc tại khu vực lõi đô thị TOD 18,8 ha tại TP HCM, kết nối với tuyến Metro số 1 mở rộng và hưởng lợi từ các dự án hạ tầng giao thông lớn đang được triển khai như vành đai 3.

Phối cảnh dự án The Aspira. Ảnh: Sai Gon High Rise

Đại diện Sai Gon High Rise cho biết doanh nghiệp kiên định với định hướng phát triển các dự án có giá trị sử dụng thực tế, chú trọng tính minh bạch trong thi công, chất lượng vật liệu và hiệu quả vận hành dài hạn. Theo đơn vị này, mỗi dự án được tiếp cận như một hệ sinh thái đồng bộ, gắn với quá trình phát triển đô thị bền vững, hướng tới việc mang lại lợi ích lâu dài cho cư dân và cộng đồng.

Ông Bùi Bá Nghiệp, Tổng giám đốc Sai Gon High Rise, cho biết việc dự án The Aspira đạt chứng chỉ Edge không chỉ là kết quả của một dự án cụ thể mà còn phản ánh định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn công trình xanh.

"Đây là cơ sở để chúng tôi tiếp tục mở rộng mô hình phát triển bền vững cho các dự án trong tương lai, hướng tới nâng cao chất lượng không gian sống và giảm tác động đến môi trường", ông Nghiệp nói.

