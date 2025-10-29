Dự án thấp tầng hạng sang tại Hưng Yên đạt tỷ lệ hấp thụ 91%

Dự án The Fullton Edition do CapitaLand Development và Far East Organization đồng phát triển, ghi nhận 91% sản phẩm có chủ trong ngày mở bán 26/10.

Theo đại diện chủ đầu tư, kết quả mở bán cho thấy nhu cầu của phân khúc thấp tầng ở khu vực Hà Nội mở rộng. Vị trí trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3 và mô hình khép kín được xem là những yếu tố thu hút khách hàng.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, cho biết thành công của dự án The Fullton Edition góp phần khẳng định chiến lược của tập đoàn trong phát triển phân khúc bất động sản thấp tầng hạng sang tại Hưng Yên. Đây cũng là động lực để CLD ra mắt phân khu Orchard Mansion thuộc tổng dự án Sycamore tại TP HCM cuối năm nay.

Sự kiện mở bán The Fullton Edition ngày 26/10. Ảnh: CapitaLand

The Fullton Edition cung cấp đa dạng sản phẩm, từ biệt thự tứ lập, biệt thự song lập, biệt thự sân vườn, biệt thự bể bơi đến nhà phố thương mại. Điều này giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp phong cách sống và mục đích đầu tư. Chủ đầu tư cũng đề cao ngôn ngữ thiết kế, hướng đến không gian mở và vật liệu tuyển chọn nhằm tôn vinh phong cách sống của gia chủ.

Các dòng sản phẩm tại dự án đều hướng đến nhóm khách hàng chuyên biệt. Trong đó, biệt thự tứ lập dành cho những cặp vợ chồng mới cưới, gia đình trẻ hoặc những gia chủ mong muốn nâng tầm không gian sống. Mỗi căn có diện tích 151-179 m2, mặt tiền 10 m và chiều cao thông tầng lên tới 6,7 m. Thiết kế mặt bằng giúp tối ưu kết nối trong sinh hoạt gia đình, mà vẫn đảm bảo tính riêng tư.

Biệt thự song lập hướng tới các gia đình hiện đại với ba mặt thoáng, khu vực bếp mở, cùng phòng khách cao đến 6,7 m. Gia chủ có thể kết hợp hai căn liền kề thành không gian rộng 360 m2, cho gia đình đa thế hệ.

Phối cảnh clubhose The Fullhaus tại dự án. Ảnh: CapitaLand

Gia chủ yêu thích không gian xanh và gần gũi thiên nhiên có thể chọn biệt thự sân vườn diện tích 310 - 364 m2, sở hữu bốn mặt thoáng, cùng hệ kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Không gian sân vườn riêng đáp ứng các hoạt động ngoài trời.

Ngoài ra, dòng biệt thự bể bơi giới hạn 14 căn, diện tích sàn khoảng 434 m2, có sân thượng sinh hoạt, khoảng thông tầng hai mặt cao 6,7 m và lối đi riêng ra công viên trung tâm 1,9 ha. Thiết kế mở này nhằm đem lại trải nghiệm nghỉ dưỡng vào cuộc sống thường ngày.

Ở loại hình nhà phố thương mại, The Fullton Edition giới thiệu nhà ở đa năng mặt tiền 7,7 m, chiều cao thông tầng tới 5,4 m cùng hệ kính mặt dựng lớn. Sảnh chờ thang máy cũng được bố trí sẵn và riêng biệt nhằm phục vụ lối đi riêng cho khách thuê hoặc đối tác mà vẫn giữ sự riêng tư.

Tiện ích nội khu dự án gồm clubhouse The Fullhaus cạnh công viên trung tâm, với hồ bơi dài 50 m, sảnh cư dân, phòng tiệc, golf 3D, phòng gym, phòng chiếu phim đa năng và khu làm việc chung, hướng tới nhu cầu sinh hoạt và giải trí tại chỗ.

Đội ngũ CLD tại sự kiện ra mắt dự án The Fullton Edition. Ảnh: CapitaLand

Tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards (VPA) 2025, The Fullton Edition cũng được vinh danh ở các hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc khu vực Hà Nội mở rộng, Thiết kế kiến trúc nhà ở hạng sang xuất sắc và Thiết kế cảnh quan nhà ở hạng sang xuất sắc. Ban tổ chức đánh giá cao thiết kế, cảnh quan cùng việc tích hợp các tiện ích xanh, hướng tới không gian sống như nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị của dự án.

Từ đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận một số mốc tiến độ tại các dự án từ Bắc vào Nam. Trong đó, The Fullton khởi công tháng 6, dự án Lumi Hanoi cất nóc ngày 20/10. Tại TP HCM, phân khu The Orchard (thuộc tổng dự án Sycamore) đã bàn giao từ tháng 8, các phân khu kế tiếp cũng ghi nhận lượng đặt chỗ cao. Doanh nghiệp dự kiến ra mắt phân khu thấp tầng Orchard Mansion tại TP HCM vào cuối năm.

Song Anh