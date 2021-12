Dự án sở hữu 6.000m2 tiện ích trên không

Bình DươngAstral City dành 6.000m2 để phát triển "resort trên không" với hệ thống tiện ích khép kín mang đến cho cư dân trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Phong cách nghỉ dưỡng tại gia (Resort Living) trở thành xu hướng sống được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thay vì phải di chuyển cho những kỳ nghỉ ngắn ngày, cư dân ở các thành phố đáng sống như Melbourne (Australia), Carolina (Mỹ) hay Half Moon (Mỹ),... có thể chọn cách tận hưởng tiện ích và trải nghiệm đặc quyền riêng tư ngay tại ngưỡng cửa nhà mình.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang liên tục biến đổi để phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, Resort Living trở thành mô hình doanh nghiệp ở nhiều nước phát triển hướng đến và dần hiện hữu tại thị trường Việt Nam.

Ảnh phối cảnh tổng thể dự án Astral City. Ảnh: Danh Khôi

Đơn cử tại Bình Dương, Phát Đạt hợp tác đầu tư cùng Tập đoàn Danh Khôi phát triển dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13. Dự án có quy mô 3,7ha, tích hợp 1,7ha diện tích tiện ích - cảnh quan chung cùng hệ thống tiện ích trên không cao cấp tại tầng 20 của các tòa tháp.

Theo đó, 8 tòa tháp Astral City cao 40 tầng sở hữu hàng loạt tiện ích như 4 tầng trung tâm thương mại và một tầng rạp chiếu phim hiện đại với tổng diện tích 3.000m2, tuyến phố shopping - ẩm thực - giải trí kết hợp suối nhiệt đới trung tâm dự án dài 300m, 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em gần 2.000m2... Từ đó, hình thành nên chuỗi không gian mua sắm - giải trí - vui chơi - vận động- nghỉ dưỡng liên hoàn.

Tiến sĩ Olivia Wang - thành viên Hội đồng Tư vấn Kiến trúc Astral City cho biết mục tiêu của dự án là mở ra một không gian trải nghiệm cao cấp với thế giới cảnh quan và tiện ích độc đáo giữa thủ phủ công nghiệp Bình Dương.

"Từ đó, giúp cư dân trải nghiệm cuộc sống xóa nhòa ranh giới giữa nhà và resort", Tiến sĩ Olivia Wang nhấn mạnh.

Ảnh phối cảnh Không gian xanh trên cao tại Astral City. Ảnh: Danh Khôi

Cụ thể mô hình "resort trên không" rộng 6.000m2 được kiến tạo để hiện thực hóa mục tiêu này. Astral City có đến 20 tiện ích riêng biệt, không trùng lặp tại tầng 20 của các khối tháp mang đến không gian trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, đề cao sự riêng tư. Bộ đôi tòa tháp The Rigel và The Sirius, The Vega và The Capella được thiết kế thông nhau giúp nhân đôi không gian tận hưởng trên cao cho cư dân ở cả 2 khối tháp.

Điểm nhấn của "resort trên không" rộng 6.000m2 là hệ thống 6 hồ bơi vô cực thiết kế sang trọng theo chuẩn resort. Ở độ cao 100m, hệ thống hồ bơi có tầm nhìn rộng mở hướng về TP Thuận An, TP Dĩ An, TP Thủ Dầu, TP Thủ Đức, Landmark 81 (TP HCM)...

Hệ thống sky bar sở hữu tầm nhìn 180 độ, chuỗi cà phê sang trọng, ẩm thực độc đáo đến từ các nhà hàng Á - Âu sẽ phù hợp với những cư dân thời thượng, thành đạt... Không gian Sky BBQ mang đến chốn riêng tư cho các gia đình gặp gỡ, sum vầy.

Ảnh phối cảnh hồ bơi vô cực ở độ cao 100m. Ảnh: Danh Khôi

Đối với cư dân yêu thích không gian nghỉ dưỡng an yên, "resort trên không" mang đến chuỗi sky garden bao gồm vườn thiền, vườn yoga... được xây dựng theo phong cách resort nhiệt đới tập trung hệ thực vật đa tầng đa lớp. Sự kết hợp độc đáo giữa hàng trăm loại cây cỏ, hoa lá, tiểu cảnh trang trí tạo ra không gian thư thái, ngập tràn mảng xanh trong lành giúp chủ nhân thưởng thức cuộc sống hiện đại nhưng vẫn gắn kết với thiên nhiên.

Với lợi thế ôm trọn 300m mặt tiền Quốc lộ 13, chỉ trong thời gian ngắn, cư dân Astral City có thể dễ dàng kết nối đến các trung tâm thương mại khác như Aeon Mall, Lotte Mart... hay bệnh viện quốc tế Becamex, Columbia Asia, sân golf Sông Bé...

Ảnh phối cảnh tuyến phố shopping - ẩm thực - giải trí tại Astral City. Ảnh: Danh Khôi

Đại diện DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, cho biết tòa tháp The Gemini thuộc Astral City đang giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 1,9 tỷ một căn cùng nhiều ưu đãi thanh toán. Hiện tại, khách hàng chỉ cần trả trước 10% đợt đầu, 30% cho đến khi nhận nhà, 70% giá trị còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay trong 25 năm. Astral City còn đưa ra chương trình ưu đãi cam kết lợi nhuận đến thời điểm bàn giao căn hộ lên đến 12% mỗi năm.

Quỳnh Hậu