Dự án SkyM đạt tỷ lệ hấp thụ hơn 90%

SkyM do BIM Land phát triển tại Hạ Long đạt tỷ lệ hấp thụ 90% quỹ căn, tương đương gần 1.800 căn hộ giao dịch thành công sau ba tháng ra mắt.

Kết quả được chia sẻ trong sự kiện "Signature Journey - Hành trình rực rỡ", diễn ra ngày 18/8, tại InterContinental Halong Bay Resort. Chương trình thu hút hơn 500 khách mời cùng đại diện 35 đơn vị phân phối chiến lược và các đối tác vận hành, lữ hành.

Tại đây, đại diện BIM Land và khách mời được theo dõi những hình ảnh, con số ấn tượng của dự án đồng thời chào đón bộ sưu tập shop kinh doanh số lượng giới hạn tại SkyM.

"Tòa S1, S2, S3 của SkyM đều 'cháy hàng' chỉ sau vài tuần ra mắt, cho thấy sức hút của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long", đại diện BIM Land chia sẻ.

Đông đảo khách mời dự sự kiện "Signature Journey - Hành trình rực rỡ". Ảnh: BIM Land

SkyM là tổ hợp căn hộ phong cách khách sạn do BIM Land phát triển tại trung tâm khu đô thị vịnh biển Halong Marina, liền kề trung tâm thương mại Lotte Mart Halong. Dự án có quy mô gần 2.000 căn hộ cao cấp, được kỳ vọng bổ sung thêm nguồn cung căn hộ mới tại Hạ Long nói riêng và căn hộ ven biển trên cả nước nói chung. Điểm nhấn của dự án là vị trí kề bên vịnh Hạ Long, trên quỹ đất có thời hạn sử dụng lâu dài và mô hình khai thác kinh doanh linh hoạt.

Theo anh Quốc Nhật, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, điểm cộng đầu tiên của SkyM là hệ thống tiện ích đồng bộ và lõi cảnh quan xanh hiện đại. "Giá trị căn hộ được nâng cao khi sở hữu vị trí hướng ra hồ nhạc nước và bán đảo lễ hội có quy mô hàng đầu tại Quảng Ninh", anh nói.

Màn trình diễn của ca sĩ Quốc Thiên tại sự kiện. Ảnh: BIM Land

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận hành và lữ hành cho biết đã bắt đầu nhận được đề nghị hợp tác từ các chủ sở hữu SkyM. Bà Hà Thu Hường, Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Quản lý Bất động sản ALC Homes, nhận định, thị trường du lịch Hạ Long đang phát triển, đặc biệt là nhu cầu với dòng căn hộ dịch vụ cao cấp từ nhóm khách quốc tế lưu trú dài ngày. Theo đó, mô hình của SkyM phù hợp để khai thác tiềm năng này.

Trong khuôn khổ sự kiện, BIM Land lần đầu giới thiệu loạt shop kinh doanh số lượng giới hạn tại dự án. Chủ đầu tư cho biết, các căn shop sở hữu một đến hai mặt tiền rộng, kính tràn viền, không gian sử dụng linh hoạt kết hợp vỉa hè thoáng và cảnh quan xanh. Dãy căn shop có thể trở thành tuyến phố thương mại, đón dòng khách lưu trú tại SkyM và cộng đồng cư dân hiện hữu của Halong Marina.

Hưởng lợi từ nguồn khách của SkyM và Halong Marina, loạt shop kinh doanh tại đây hứa hẹn trở thành điểm đến của các thương hiệu cao cấp. Ảnh: BIM Land

Đáng chú ý, hồ nhạc nước 13,5 ha, dự kiến vận hành vào dịp Quốc khánh 2/9 sẽ trở thành tâm điểm cảnh quan mới của Halong Marina và Hạ Long, góp phần gia tăng sức hút toàn khu.

Song Anh