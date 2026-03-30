Dự án 'siêu cảng' Cần Giờ có thể hoàn vốn trong 24 năm

"Siêu cảng" Cần Giờ với mức đầu tư 128.872 tỷ đồng có thể mất khoảng 24 năm để hoàn vốn từ khi khai thác, theo ước tính của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo tài liệu phiên họp thường niên vào giữa tháng sau, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đặt mục tiêu năm nay trở thành nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ để phát triển cảng nước sâu và cảng trung chuyển quốc tế.

Công trình có diện tích sử dụng đất khoảng 571 ha, đặt tại cù lao Gò Con Chó. Công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU một năm (mỗi TEU tương đương một container 20 feet) và bến chính của cảng dài khoảng 7,2 km, có khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lên đến 250.000 DWT.

Dự án được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025. Đầu tháng này, UBND TP HCM phát thông báo tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện dự án theo cơ chế nhà đầu tư chiến lược. Khi hoàn thành và đạt công suất thiết kế vào năm 2045, cảng có thể tạo nguồn thu khoảng 34.000-40.000 tỷ đồng mỗi năm từ thuế hoạt động bốc xếp, lưu bãi, thuế thu nhập doanh nghiệp cùng các loại phí hàng hải, thuê mặt nước.

Theo tính toán của VIMC, dự án có thể hoàn vốn trong khoảng 24-26,5 năm từ khi khai thác.

Ngoài hiệu quả tài chính, dự án được kỳ vọng thu hút nguồn vốn lớn từ doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 6.000-8.000 lao động trực tiếp tại cảng và hàng chục nghìn việc làm trong lĩnh vực hậu cần, logistics sau cảng.

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh: Portcoast

VIMC dự tính lập liên doanh Công ty TNHH Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn để tham gia dự án này. Liên doanh có 3 cổ đông, trong đó VIMC nắm 36% và Cảng Sài Gòn (công ty con của VIMC) giữ 15%. Phần còn lại 49% do Terminal Investment Limited Holding S.A, đơn vị thành viên của hãng tàu MSC, sở hữu.

Việc góp vốn được thực hiện theo tỷ lệ và từng phân kỳ đầu tư. VIMC ước tính trong giai đoạn 2026-2030, họ góp 4.156 tỷ đồng. 15 năm tiếp theo, vốn góp dự kiến khoảng 9.683 tỷ đồng.

Năm nay, VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 22.186 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Công ty dự tính lãi sau thuế giảm 2%, còn 2.589 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong 5 năm tới, VIMC dự kiến tăng vốn điều lệ từ khoảng 12.000 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp chia lộ trình tăng vốn thành 3 giai đoạn. Tỷ lệ sở hữu của Nhà nước dự kiến giảm dần sau các giai đoạn, từ 99,47% xuống còn 65% vào năm 2030.

VIMC được thành lập năm 1995, là doanh nghiệp Nhà nước có vai trò chủ đạo trong ngành hàng hải (bao gồm vận tải biển, khai thác cảng và logistics). Cổ phiếu của công ty hiện giao dịch trên thị trường UPCoM quanh vùng giá 50.000 đồng, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 60.000 tỷ đồng.

Phương Đông