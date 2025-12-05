Dự án Rose Residence ghi nhận 300 giao dịch trong 60 ngày

Hải PhòngRose Residence đạt 300 giao dịch trong 60 ngày nhờ vị trí trung tâm, tiện ích đã vận hành và cộng đồng cư dân hiện hữu.

Tọa lạc tại giao lộ Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi, dự án thuộc tổ hợp Hoang Huy Commerce, nơi ba tòa tháp giai đoạn một đã đi vào vận hành, hình thành cộng đồng cư dân văn minh và môi trường sống ổn định. Chủ đầu tư cho biết, yếu tố giúp dự án thuyết phục khách hàng xuống tiền là khu dân cư hiện hữu.

Vị trí trung tâm giúp cư dân tiếp cận nhanh các tiện ích lớn của thành phố như Aeon Mall, Bệnh viện Đại học Y, các trường học và hệ thống dịch vụ nội đô. Theo chủ đầu tư, yếu tố "thấy được - ở được ngay" trở thành lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những dự án có chất lượng được kiểm chứng thay vì sản phẩm hình thành trong tương lai.

Khách hàng và nhà đầu tư tham quan sa bàn dự án. Ảnh: Hoàng Huy

Dự án cũng tạo điểm nhấn với hệ tiện ích mang phong cách nghỉ dưỡng như bể bơi vô cực truyền âm dưới nước, cầu kính vọng cảnh trên cao và sảnh đón tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Sự đầu tư đồng bộ này tạo ra không gian sinh hoạt và giải trí đa dạng, thu hút cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Chủ đầu tư cho biết, Rose Residence mở bán trong bối cảnh nhu cầu thuê tại khu vực trung tâm tiếp tục tăng, đặc biệt từ lực lượng chuyên gia nước ngoài và nhân sự cấp cao làm việc tại các khu công nghiệp mới của thành phố.

Thương hiệu chủ đầu tư Hoàng Huy Group cùng kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường địa phương, được xem là yếu tố góp phần tăng sức hút cho dự án.

Rose Residence nằm gần ngã tư giao thương, tạo nên trục kết nối thuận tiện. Ảnh: Hoàng Huy

9 tháng đầu năm, GRDP thành phố Hải Phòng tăng 11,59%, thuộc nhóm cao nhất cả nước; dòng vốn đầu tư trong nước đạt hơn 365.000 tỷ đồng, tăng gấp 11,9 lần cùng kỳ. Quá trình đô thị hóa nhanh, cùng sự dịch chuyển dân số góp phần thúc đẩy phân khúc căn hộ trung và cao cấp khu vực.

Tiện ích đồng bộ cùng hệ sinh thái đã vận hành ổn định giúp dự án tăng lợi thế. Ảnh: Hoàng Huy

Về hạ tầng, trục Võ Nguyên Giáp - Thiên Lôi trở thành một trong những tâm điểm phát triển của khu vực. Những dự án sở hữu hệ sinh thái tiện ích hoàn thiện, được triển khai bài bản tại đây như Rose Residence theo đó có thể được khách hàng và nhà đầu tư người ưu tiên cân nhắc.

Song Anh