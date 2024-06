Dự án Regal Residence Luxury sở hữu lâu dài nằm sát biển

Quảng BìnhRegal Residence Luxury sở hữu không thời hạn tại thành phố du lịch Đồng Hới có lợi thế khi vừa có thể ở lẫn kinh doanh đầu tư.

Trước tín hiệu thị trường nhà ở ngày bắt đầu ấm lên, nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu các dự án căn hộ biển, căn hộ nghỉ dưỡng. Tại các địa phương này, thời hạn sử hữu căn hộ là một yếu tố quan trọng người mua quan tâm.

Với tâm lý nhà ở không chỉ là nơi để ở mà còn là một là một tài sản sinh lời trong tương lai, người mua nhà luôn muốn hướng đến đầu tư dài hạn. Theo ông Trần Ngọc Thái, Phó tổng giám đốc tập đoàn Regal Group, nhiều khách hàng lựa chọn nhà ở lâu dài để vừa có thể ở lẫn kinh doanh đầu tư do mang lại những giá trị và tạo tâm lý an toàn cho người mua và cả người bán. Những dự án có vị trí sát biển, sở hữu không thời hạn thường hấp dẫn nhà đầu tư do mang lợi thế kép. Người mua vừa có thể ở, vừa có thể cho thuê lại, vừa là một khoản đầu tư lâu dài

"Thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư phía Bắc, đặc biệt là các nhà đầu tư Hà Nội, Vinh, Hải Phòng đến tham quan và tìm hiểu các sản phẩm nhà ở cao cấp tại Regal Legend Quảng Bình. Trong đó, tòa tháp căn hộ Regal Residence Luxury sở hữu lâu dài nên được nhiều người quan tâm", ông Thái cho hay.

Phối cảnh tòa tháp căn hộ Regal Residence Luxury. Ảnh: Regal Group

Không chỉ sở hữu lâu dài, Regal Residence Luxury còn hấp dẫn du khách và nhà đầu tư bởi vị trí nằm trên bãi biển, ngay gần trung tâm Quảng Bình. Từ dự án, cư dân có thể ngắm sông Nhật Lệ, biển Bảo Ninh và trung tâm Regal Lake.

Nội thất bên trong căn hộ Regal Residence Luxury. Ảnh: Regal Group

Ngay tại mặt tiền tòa tháp 40 tầng là tuyến phố đi bộ ven hồ, đã mở cửa đón khách, thu hút hơn 5.000 lượt mỗi ngày, vào những dịp lễ vượt hơn 20.000 lượt một ngày. Khi dự án đi vào hoàn thiện, chủ đầu tư dự đoán con số này sẽ còn tăng đến 15.000 lượt tại tuyến phố đi bộ ven hồ và 50.000 lượt cho toàn phố đi bộ Regal Legend.

Regal Residence Luxury có vị trí sát biển. Ảnh: Regal Group

Kế bên Regal Residence Luxury là khách sạn 5 sao Novotel cùng tổ hợp trung tâm thương mại, sky bar lớn nhất Việt Nam, hàng chục siêu thị 24/7 bên trong dự án.

Bên trong tòa tháp là một thế giới riêng tư với hàng loạt tiện ích, nâng niu trải nghiệm cư dân như hồ bơi vô cực, quầy bar, gym, yoga ở tầng 40 ngắm trọn bán đảo Bảo Ninh.

Tầng 21 của tòa tháp được chủ đầu tư dành riêng để làm tầng lánh nạn. Ảnh: Regal Group

Tầng 21 của tòa tháp được chủ đầu tư dành riêng để làm tầng lánh nạn. Nơi đây còn có thêm nhiều tiện ích khác như trung tâm thể thao, khu thiền, chữa lành bằng âm thanh và ánh sáng, vườn sao băng, khu tương tác nghệ thuật ánh sáng.

Tại Regal Residence Luxury, các căn hộ còn được đầu tư thiết kế trong từng chi tiết. Bao bên ngoài dự án sử dụng kính hộp Kibing vượt khổ 2 lớp, sơn Dryvit hệ cao cấp Premium, đá Marble, hệ nhôm hunter douglas, hệ thống ánh sáng mặt dựng thiết kế trung tâm, cửa nhôm bền màu 35 năm sẽ bảo vệ trước những tác động của thời tiết cực đoan.

Yên Chi