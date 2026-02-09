Dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie bắt đầu nhận đặt chỗ trực tuyến

Phú Mỹ Hưng lần đầu mở đăng ký trực tuyến từ 5/2, giúp khách hàng thuận tiện tiếp cận thông tin và tham dự sự kiện mở bán dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, chỉ những người hoàn tất đăng ký trực tuyến và chuyển khoản thành công mới được mời tham dự sự kiện mở bán, dự kiến diễn ra vào tháng 3.

Quy trình đặt chỗ gồm ba bước chính. Ở bước đầu tiên, khách hàng tìm hiểu thông tin dự án và đăng ký tham gia thông qua chuyên viên tư vấn của chủ đầu tư. Sau khi thông tin được xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật hồ sơ để chuyển sang bước kế tiếp.

Bước hai, khách hàng tiến hành đặt chỗ và chuyển khoản tiền thành ý. Chuyên viên tư vấn của Phú Mỹ Hưng sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn tất đăng ký trực tuyến. Khi nhận được thông báo xác nhận qua thư điện tử hoặc tin nhắn, người mua sẽ thực hiện chuyển khoản theo đúng nội dung được cung cấp. Thời gian thực hiện giao dịch trong vòng 30 phút kể từ khi nhận thông báo; sau thời hạn này, hệ thống sẽ tự động hủy đăng ký nếu chưa nhận được khoản chuyển tiền.

Khách hàng tìm hiểu dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie tại sự kiện ra mắt dự án tối 24/1. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Bước ba, khách hàng xác nhận tham dự sự kiện công bố mở bán. Sau khi hoàn tất chuyển tiền, người mua sẽ nhận được thư điện tử xác nhận và cần nhận xác nhận tham gia, nhập mã xác thực theo hướng dẫn. Hệ thống sau đó sẽ hiển thị phiếu tham dự sự kiện của khách hàng.

Phú Mỹ Hưng sẽ thông báo thời gian tổ chức sự kiện tối thiểu năm ngày trước khi diễn ra. Trong trường hợp cần thiết, thời gian công bố có thể được gia hạn tối đa 30 ngày. Tại buổi mở bán, nếu khách hàng chọn được sản phẩm, khoản tiền thành ý sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc theo quy định.

Nếu chưa chọn được sản phẩm phù hợp, khách hàng có thể đề nghị chủ đầu tư bảo lưu khoản tiền này cho các đợt mở bán sau, hoặc yêu cầu hoàn lại toàn bộ trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện.

Phú Mỹ Hưng Harmonie có 5 tòa tháp với gần 1.500 căn hộ, tiện ích phong cách nghỉ dưỡng, đánh dấu lần đầu chủ đầu tư phát triển dự án tại trung tâm Bình Dương cũ. Loại hình các căn đa dạng để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Phối cảnh các tòa tháp Phú Mỹ Hưng Harmonie. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng Harmonie đánh dấu khu căn hộ độc lập đầu tiên của doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc TP HCM sau 33 năm gắn bó với khu Nam. Dự án nằm ở phường Chánh Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), phát triển theo hướng cao cấp tổng thể từ quy

hoạch, diện tích không gian xanh mở, vật liệu, thiết kế... nhưng mức giá dễ tiếp cận. Định vị này phù hợp với nhu cầu an cư lẫn đầu tư của nhiều nhóm khách hàng trẻ.

Thái Anh