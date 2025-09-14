Dự án phòng khiêu vũ của Nhà Trắng được mở rộng

Sức chứa phòng khiêu vũ của Nhà Trắng, dự án được Tổng thống Trump dành nhiều tâm huyết, sẽ tăng khoảng 40% so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 tiết lộ với đài NBC rằng phòng khiêu vũ mới đang được xây dựng sẽ có sức chứa 900 người.

"Chúng tôi làm nó lớn hơn một chút. Đây sẽ là phòng khiêu vũ hàng đầu, có thể nói không thua kém bất kỳ nơi nào khác trên thế giới", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại.

Trong buổi trả lời báo chí tại bãi cỏ phía nam Nhà Trắng cuối tuần này, ông Trump cũng tiết lộ xe tải đã bắt đầu chuyển vật tư đến và bắt đầu xây dựng. Ông nói thêm rằng nhiều đời tổng thống Mỹ trong 150 năm qua đã ấp ủ mong muốn xây dựng phòng khiêu vũ cho tòa nhà.

Phác thảo phòng khiêu vũ trị giá 200 triệu USD đang được xây dựng ở Nhà Trắng. Ảnh: McCrery Architects

Theo kế hoạch được công bố hồi tháng 7, phòng khiêu vũ ban đầu được quy hoạch sức chứa 650 khách. Nhà Trắng ước tính chi phí xây dựng khoảng 200 triệu USD và cho biết ông Trump sẽ đích thân đóng góp kinh phí cùng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ tư nhân. Lãnh đạo Mỹ cũng trực tiếp góp ý cho quá trình thiết kế và giám sát dự án.

Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất đối với diện mạo Nhà Trắng kể từ khi Cánh Đông được mở rộng dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1942. Công trình mới nằm ở Cánh Đông, nơi đặt văn phòng của đệ nhất phu nhân và đội ngũ nhân viên.

Văn phòng báo chí Nhà Trắng nhấn mạnh quá trình xây dựng sẽ không phá bỏ cấu trúc lịch sử mà chỉ di dời tạm thời các văn phòng trong thời gian thi công. Hiện phòng lớn nhất trong Nhà Trắng, được gọi là Phòng Đông, chỉ chứa được khoảng 200 khách.

Theo Nhà Trắng, phòng khiêu vũ rộng hơn 8.300 m2 sẽ giúp tổ chức các sự kiện ngoại giao và quốc gia quy mô lớn ngay trong nhà, thay vì phải dựng lều ngoài trời. Ông Trump từng bình luận kiểu tiệc dựng lều ngoài trời "không phù hợp để tiếp đón nguyên thủ và khách quý".

"Tổng thống Trump là nhà kiến tạo bẩm sinh và có mắt thẩm mỹ đặc biệt. Ông cam kết tạo nên một phòng khiêu vũ tuyệt đẹp, phục vụ các chính quyền tương lai và nhiều thế hệ người dân Mỹ", Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles nhận định.

Kiến trúc sư trưởng Jim McCrery, giám đốc McCrery Architects, công ty phụ trách thiết kế, nói dự án này sẽ kết hợp nét cổ điển với tiện nghi hiện đại. Ông bình luận rằng nhiều đời tổng thống Mỹ đã gặp khó khăn khi cần tổ chức sự kiện quy mô lớn trong Nhà Trắng, vì tòa nhà này gần như chưa thay đổi kể từ thời Harry Truman, vì vậy càng cần được hiện đại hóa song song với bảo tồn giá trị lịch sử.

Thanh Danh (Theo NBC, Newsweek)