Dự án Nhơn Hội New City thu hút giới đầu tư

Bình ĐịnhHội tụ nhiều lợi thế, Khu đô thị Nhơn Hội New City thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Theo các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, để bất động sản liên tục sinh lời, cần tìm mua đất nền ở khu vực giàu tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế khi giá còn thấp, theo thời gian mảnh đất sẽ liên tục tăng giá trị. Thậm chí, nếu mảnh đất nằm trong các khu vực gần cảng biển, đường lớn, trung tâm du lịch..., khối tài sản của nhà đầu tư sẽ sinh lời nhiều lần so với số vốn bỏ ra ban đầu.

Với sự tăng trưởng bứt phá về kinh tế, Quy Nhơn, Bình Định đang nổi lên như một trong những thị trường bất động sản hấp dẫn với các dự án quy mô, hiện đại. Miền đất hứa Quy Nhơn đang tỏa ra hấp lực với sự đổ bộ của hàng loạt thương hiệu bất động sản lớn trong và ngoài nước.

Khu đô thị Nhơn Hội New City đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên cả nước. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Trong đó, dự án Nhơn Hội New City thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội - nơi được xem là động lực phát triển mới của Quy Nhơn đang trở thành tâm điểm hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên cả nước. Ra mắt trong giai đoạn Quy Nhơn chuyển mình mạnh mẽ, dự án cung cấp cho thị trường dòng sản phẩm đất nền ven biển pháp lý hoàn chỉnh, sở hữu lâu dài, mang đến cơ hội cho nhà đầu tư đón đầu đà tăng trưởng của thành phố cảng biển.

Là dự án tầm cỡ tại Quy Nhơn với quy mô lên đến 116 ha do Tập đoàn Danh Khôi phát triển, Nhơn Hội New City hội tụ các yếu tố cần và đủ để tạo nên giá trị thương mại của một bất động sản ven biển. Không chỉ là nơi an cư, nghỉ dưỡng nơi thành phố biển, Nhơn Hội New City còn mang đến cơ hội kinh doanh dịch vụ, du lịch vượt trội cho nhà đầu tư.

Với lợi thế về tầm nhìn, vị trí dễ kết nối với sân bay quốc tế Phù Cát và trung tâm thành phố, nằm gần nhiều kỳ quan và thắng cảnh nổi tiếng càng làm gia tăng giá trị của khu đất bên vịnh biển. Có thể kể đến Eo Gió, nơi được mệnh danh là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam; hay Kỳ Co được cộng đồng du lịch ví như Maldives phiên bản Việt. Tất cả đều thuận tiện kết nối tới Nhơn Hội New City.

Tiện ích dành cho cư dân tương lai trong lòng Khu đô thị Nhơn Hội New City. Ảnh: Tập đoàn Danh Khô

Sức hấp dẫn của Nhơn Hội New City còn đến từ hệ tiện ích hiện đại, mang đến nhiều trải nghiệm cho cư dân và du khách khi tái hiện các phân khu của dự án thành phiên bản tiểu Đông Á. Theo đó, phân khu 2 được phát triển theo phong cách Singapore chú trọng vào các yếu tố giáo dục với các tiện ích trường học tiêu chuẩn quốc tế; phân khu 4 phát triển theo phong cách Nhật Bản, chú trọng các tiện ích hướng đến chăm sóc sức khỏe; phân khu 9 theo phong cách Hàn Quốc, với công viên ánh sáng lấy cảm hứng từ công viên Everland nổi tiếng...

Đặc biệt, các sản phẩm tại Nhơn Hội New City còn có pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ sở hữu lâu dài. Thời gian qua, Tập đoàn Danh Khôi cũng đã bàn giao sổ cho khách hàng của dự án.

Khách hàng dự án Nhơn Hội New City nhận bàn giao sổ đỏ. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Nhơn Hội New City hiện có chính sách ưu đãi như hỗ trợ 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc đến 24 tháng, chiết khấu đến 10% khi chọn thanh toán nhanh,...

Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên Đán 2022, Tập đoàn Danh Khôi có thêm ưu đãi áp dụng song song như: chương trình "Tết an khang - Nhận vàng may mắn". Theo đó, khách hàng chuyển giao dịch thành công được tặng 3 chỉ vàng trị giá 18 triệu đồng; tặng 2 lượng vàng SJC khi mua nền nhà phố liên kế, tặng 3 lượng vàng SJC khi mua nền nhà phố liên kế thương mại; tặng đến 100 triệu đồng nếu xây nhà ngay.

Hoài Phong