Dự án nhà xã hội dưới 20 triệu đồng mỗi m2 ở Hà Nội mở bán

Dự án nhà xã hội CT2 khu nhà ở đô thị Kim Hoa, huyện Mê Linh cũ vừa tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, giá 19,8 triệu đồng mỗi m2.

Theo thông tin Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố, dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa (tên cũ là khu nhà ở cho người thu nhập thấp, phục vụ khu công nghiệp Kim Hoa - Phúc Thắng) nằm tại xã Phúc Thắng. Vị trí này cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km.

Trước sáp nhập, dự án thuộc xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 93.100 m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Thân Hà.

Công trình này gồm 720 căn hộ, trong đó 648 căn để bán, 72 thuê mua. Tại đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư cung cấp ra thị trường 240 căn hộ tại tòa CT2. Đơn giá bán căn hộ khoảng 19,8 triệu đồng mỗi m2, đã gồm VAT nhưng chưa có phí bảo trì.

Đây là dự án nhà xã hội mới hiếm hoi ở Thủ đô hiện nay có giá dưới 20 triệu đồng mỗi m2. Mức giá này cũng thấp hơn so với giá bán tạm tính mà chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng Hà Nội tháng 4/2025 (khoảng 21,2 triệu đồng mỗi m2).

Như vậy, căn hộ nhỏ nhất (62,8 m2) tại dự án trong đợt mở bán này sẽ có giá từ 1,24 tỷ đồng. Căn diện tích lớn nhất (69,8 m2) giá hơn 1,38 tỷ.

Vị trí dự án nhà xã hội dưới 20 triệu một m2 vừa được mở bán ở Hà Nội. Đồ họa: Anh Tú

Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ nay đến hết ngày 20/3. Công ty Thân Hà dự kiến ký hợp đồng mua bán với khách hàng từ ngày 10/4. Tòa nhà xã hội CT2 có thể bàn giao sớm nhất vào quý II/2027.

Khởi công từ tháng 5/2023, khu nhà ở xã hội trên có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, quy mô hơn 3,4 ha. Dự án được quy hoạch trên 4 lô đất CT1 đến CT4, tổng 9 tháp, mỗi tháp cao 9 tầng nổi và một tầng hầm.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán mỗi m2 tại các dự án nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng, đến nay liên tục xuất hiện dự án 25-29,4 triệu đồng.

Năm ngoái, thành phố hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Thủ đô được giao hoàn thành 18.700 căn trong năm 2026.

Anh Tú