Dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng có 'dấu hiệu tội phạm'

Thanh tra xác định dự án nhà ở xã hội của Công ty ESG Vietland có dấu hiệu tội phạm khi bán cho 99 trường hợp không đủ điều kiện, sử dụng hóa đơn khống để giải ngân vốn.

Kết luận này vừa được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nêu ra, sau quá trình thanh tra việc triển khai dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đăk Nông cũ (nay là phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Kết quả thanh tra cho thấy hàng loạt sai phạm tại dự án.

Trong đó, hai nội dung gồm bán nhà cho người không đủ điều kiện và sử dụng hóa đơn không hợp pháp được xác định có dấu hiệu tội phạm. Từ đó, thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý.

Khu nhà ở xã hội ở TP Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ. Ảnh: Chi Yêng

Bất thường trong việc 99 người không đủ điều kiện vẫn được mua nhà xã hội

Dự án được xây trên khu đất 17.821 m2. Khu vực này ban đầu dự kiến làm nhà ở công vụ do một doanh nghiệp thực hiện, nhưng kế hoạch bị chấm dứt vào tháng 3/2017. Sau đó, tỉnh giao Công ty CP Xây dựng Giao thông Beton 6 làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Tiếp đó, Công ty TNHH MTV ESG Vietland (công ty con của Beton 6) được chuyển làm chủ đầu tư. Dù được gia hạn tiến độ nhiều lần đến quý 4/2022, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Thanh tra xác định Công ty ESG Vietland đã bán nhà ở xã hội và huy động hơn 96 tỷ đồng từ giao dịch mua bán cho 99 trường hợp không có hồ sơ, thủ tục chứng minh đủ điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở.

Trong tổng số 106 căn đã bán, chỉ 7 trường hợp được Sở Xây dựng Đăk Nông thẩm định, phê duyệt đủ điều kiện. 99 trường hợp còn lại được chủ đầu tư giao dịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt hoặc đã bị xác định không đủ điều kiện.

Không chỉ vậy, khi triển khai dự án, chủ đầu tư không gửi danh sách người dự kiến mua nhà về Sở Xây dựng, cũng không báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ, thời điểm bán, cho thuê hay cho thuê mua để cơ quan quản lý kiểm tra và công bố công khai.

Công ty còn bàn giao nhà cho người mua, đưa vào sử dụng khi công trình chưa được nghiệm thu.

Nghiệm thu khống hơn 96 tỷ đồng

Ngoài sai phạm về đối tượng mua nhà, thanh tra phát hiện chủ đầu tư và một doanh nghiệp liên quan đã phát hành, sử dụng 4 hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hồ sơ nghiệm thu khối lượng khống hơn 96 tỷ đồng làm căn cứ giải ngân vốn vay tín dụng.

Theo hồ sơ, có 4 hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty Địa Thiên Thái Gia Lai xuất cho ESG Vietland với tổng giá trị xây lắp hơn 106 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối chiếu khối lượng thi công thực tế tại thời điểm xuất hóa đơn, giá trị chỉ gần 9,8 tỷ đồng. Trong số đó, hai hóa đơn được xuất trước ngày nghiệm thu khối lượng; đến thời điểm thanh tra tháng 5/2025 còn hơn 7,1 tỷ đồng hạng mục đã xuất hóa đơn nhưng chưa thi công.

"Kết quả xác minh cho thấy việc phát hành, sử dụng 4 hóa đơn nêu trên là không đúng quy định pháp luật", kết luận thanh tra nêu.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng bị cho là thi công không đúng giấy phép Sở Xây dựng cấp ngày 7/8/2018; gồm việc xây vượt hơn 524 m2 diện tích xây dựng và 4.720 m2 diện tích sàn, làm thay đổi công năng sử dụng tại khu vực tầng tum và tầng một.

Một dãy nhà trong dự án nhà ở xã hội tại Gia Nghĩa. Ảnh: Chi Yêng

Thanh tra Lâm Đồng cũng xác định Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư (giai đoạn Đăk Nông cũ) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thẩm định, tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án tại vị trí không phù hợp với quy hoạch xây dựng (1/500, quy hoạch đô thị) đã phê duyệt.

Từ đó, cơ quan thanh tra đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Việt Quốc