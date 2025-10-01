Dự án nhà ở thấp tầng hướng đến gia đình trẻ tại Tây Ninh

Rời TP HCM, về Tây Ninh mua nhà gần khu công nghiệp Phước Đông, anh Lê Như Ý vừa giải quyết được bài toán an cư, vừa duy trì được công việc ổn định.

Trước khi chuyển về Tây Ninh, Anh Lê Như Ý (sinh năm 1985) cùng gia đình từng có thời gian dài ở trọ trong con hẻm TP HCM, chật vật với chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Anh cho biết, lương công nhân khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng chỉ đủ trang trải, có lúc còn thiếu. Áp lực không gian chật chội, tiếng ồn và mức sống tại thành phố ngày càng cao khiến vợ chồng anh cân nhắc rời TP HCM.

Quyết định đến Tây Ninh - quê vợ, được đưa ra sau nhiều tháng tính toán. "Tôi nghe nói khu công nghiệp Phước Đông cần lao động, chi phí sống rẻ hơn. Ở TP HCM cũng không để dành được bao nhiêu, nên đi là tất yếu", anh nói. Tại đây, vợ anh nhanh chóng có việc với mức lương khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng; còn anh chuyển sang kinh doanh tự do.

Khách hàng tham quan nhà phố dự án Phước Đông New City. Ảnh: V.N

Thu nhập cải thiện, chi phí sinh hoạt thấp hơn giúp gia đình có tích lũy. Vợ chồng anh sau đó mua một căn nhà tại khu Phước Đông New City, tận dụng khoản vay ngân hàng. "Mục tiêu của chúng tôi là an cư gần nơi làm việc, đi lại thuận tiện", anh Ý nói.

Phước Đông New City nằm gần khu công nghiệp Phước Đông (Tây Ninh), là khu đô thị vệ tinh với các hạng mục trường học, công viên, khu mua sắm, cơ sở y tế... Theo đơn vị phát triển, định hướng quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu ở của lực lượng lao động quanh khu công nghiệp. Đây cũng là một trong những lý do thuyết phục gia đình anh Ý lựa chọn dự án.

"Giá bất động sản khu vực này được ghi nhận tăng trong vài năm gần đây. Căn nhà giờ đây không chỉ là nơi ở mà còn là tài sản bền vững của cả gia đình", anh Ý chia sẻ.

Khách hàng tìm hiểu chính sách của chủ đầu tư. Ảnh: V.N

Theo chủ đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phân phối Minh Phú Land, giai đoạn 2 của dự án có 75 căn nhà phố hoàn thiện kèm nội thất cơ bản, giá từ 1,9 tỷ đồng mỗi căn, sổ hồng riêng, bàn giao ngay. Người mua có thể thanh toán khoảng 30% (tương đương 579 triệu đồng) để nhận nhà; phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ 70-80% với thời hạn tối đa 30 năm, ân hạn gốc 24 tháng.

Bên cạnh đó, đơn vị phân phối cũng cam kết chính sách thuê lại đối với các căn hoàn thiện nội thất, mức 7-9 triệu đồng mỗi tháng trong 12 tháng.

