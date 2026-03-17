Dự án nhà ở tại Tây Hồ Tây cất nóc ba tòa tháp

Hà NộiBa trong 5 tòa tháp thuộc dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences tại khu đô thị Nam Thăng Long đã cất nóc, song song cùng các hạng mục tiện ích, cảnh quan.

Chủ đầu tư Sunshine Group đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện kết cấu, thi công căn hộ và hệ thống tiện ích nội khu. Ngoài ra, hai tòa căn hộ còn lại cũng đã xây đến tầng 28-30. Dự án dự kiến bàn giao vào quý IV.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences có quy mô 34.263 m2 , tổng vốn đầu tư khoảng 10.933 tỷ đồng. Phần lớn sản phẩm là căn hộ thông tầng, tích hợp không gian sân vườn, hồ bơi riêng. Dự án được định vị ở phân khúc căn hộ hàng hiệu (branded residences) theo tiêu chuẩn WorldHotels, thuộc BWH Hotels.

Chủ đầu tư cho biết sẽ phát triển loạt hạng mục tiện ích như tổ hợp giải trí mặt đất với biển hồ dài 0,5 km, tuyến phố mua sắm trên cao và nhà hàng rooftop 6 sao do Sunset Hospitality Group (SHG) - thương hiệu từ Dubai vận hành. Dự án hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực kết hợp tích sản dài hạn.

Công trình nằm tại Tây Hồ Tây, khu vực được định hướng phát triển thành trung tâm hành chính, ngoại giao mới của Hà Nội. Nơi đây cũng sở hữu lợi thế về cảnh quan khi kết nối trực tiếp với Hồ Tây và sông Hồng, cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Giai đoạn 2026-2030, các dự án giao thông như đại lộ Tây Thăng Long, cầu Tứ Liên hay tuyến metro số 2 hay các công trình kết nối qua sông Hồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện khả năng liên kết vùng.

Chủ đầu tư Sunshine Group cho rằng, quá trình tái thiết đô thị có thể kéo theo sự dịch chuyển của nhóm cư dân có nhu cầu ở thực từ khu phố cũ sang các khu đô thị mới. "Tây Hồ Tây với quỹ đất được quy hoạch bài bản và cộng đồng cư dân hiện hữu là một trong những điểm đến của xu hướng này", đại diện doanh nghiệp nói.

Theo báo cáo công bố ngày 20/1 của Savills, thị trường bất động sản từ năm 2026 được định hình theo hướng chọn lọc và phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng dựa trên kỳ vọng ngắn hạn thu hẹp, nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản có giá trị sử dụng thực tế và khả năng khai thác dài hạn.

Báo cáo cũng cho thấy nhu cầu ở thực tiếp tục đóng vai trò nền tảng, trong khi nguồn cung tại các đô thị lớn vẫn hạn chế. Điều này khiến các dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ xây dựng hiện hữu và vị trí thuận lợi ghi nhận mức độ quan tâm cao hơn. Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences cũng từng ghi nhận giá trị giao dịch gần nghìn tỷ đồng trong một buổi sáng mở bán vào tháng 1.

Bên cạnh Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Sunshine Group đang mở rộng sự hiện diện tại khu đô thị Nam Thăng Long với loạt dự án cao cấp, qua đó, kỳ vọng hình thành "vành đai" bất động sản hàng hiệu đồng bộ tại khu vực.

Song Anh