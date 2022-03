Dự án nghỉ dưỡng đổ bộ Quảng Bình đón đà tăng trưởng du lịch

Các dự án quy mô và chất lượng góp phần giải quyết bài toán cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng đa trải nghiệm cho du khách tại Quảng Bình.

Những ngày đầu năm 2022, các khu danh lam thắng cảnh tự nhiên tại Quảng Bình như vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, hang động Sơn Đoòng... đã có những tín hiệu tích cực từ khách tham quan.

Theo số liệu mới công bố của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã đón hơn 35.000 lượt khách trong nước và quốc tế tham quan nghỉ dưỡng. Số lượt khách trung bình trong ngày tăng gần 16% so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

Những năm gần đây, Quảng Bình luôn nằm trong danh sách những điểm đến ưu tiên của nhiều của du khách trong nước và quốc tế. Họ mong muốn tới đây để được trải nghiệm những sản phẩm du lịch độc đáo, khác lạ. Với ưu thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, con người... địa phương này đã và đang thành công trong việc định vị là điểm đến thu hút gây ấn tượng mạnh với nhiều kênh truyền thông và đoàn làm phim nước ngoài như AFAR (Mỹ), Lonely Planet, CNN...

Đặc biệt vừa qua, Oxalis Adventure - đơn vị khai thác hệ thống hang động Sơn Đoòng đã ra mắt tour du lịch "Thám hiểm rừng sâu Hang Ba", đi xuyên suốt gần 95% cung đường dưới tán rừng nguyên sinh thuộc khu vực vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Oxalis Adventure cho biết tour du lịch hấp dẫn này đã được thị trường nội địa đặt kín chỗ năm 2022 và "đắt" khách quốc tế đến năm 2023.

Tuy vậy, Quảng Bình vẫn chưa có nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng chuẩn 4-5 sao để đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng đa trải nghiệm cho du khách. Nhằm giải quyết bài toán cơ sở hạ tầng du lịch cho Quảng Bình, nhiều nhà đầu tư đã quy hoạch các dự án nghỉ dưỡng lớn, mang phong cách mới lạ và hấp dẫn.

Phối cảnh dự án La Diva. Ảnh: MIDLand

Mới đây, Tập đoàn FLC vừa đầu tư xây dựng khu đô thị biển đa tích hợp The Show Quang Binh nằm trong đại đô thị biển FLC Quảng Bình có quy mô 2.000 ha với đoạn đường bờ biển trải dài hơn 5 km.

Nổi bật trong đó là phân khu La Diva Quang Binh (La Diva) sở hữu vị trí đắc địa nhất dự án The Show. Vào ngày 4/3, MIDLand và FLCHomes đã ký kết biên bản hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh các sản phẩm tại phân khu La Diva, phân khu được đánh giá là trọng tâm tại dự án The Show Quang Binh.

La Diva gây ấn tượng khi sở hữu quy hoạch hướng tâm với 248 căn shophouse liền kề và shopvilla phiên bản giới hạn với từ 2-3 mặt tiền.

"Kiến trúc này giúp tất cả các sản phẩm tại La Diva đều tiếp giáp với những đại lộ chính nội khu, tạo nên không gian giao thương sầm uất", đại diện MIDLand chia sẻ.

Phối cảnh dự án La Diva. Ảnh: MIDLand

La Diva thiết kế theo phong cách hiện đại cùng tiêu chí tôn trọng tối đa thiên nhiên. Kiến trúc của La Diva được lấy cảm hứng từ nhà hát trứ danh như Minack (Anh), Sydney (Úc)... những nơi được mệnh danh là biểu tượng nghệ thuật của thế giới. Nhờ lối thiết kế căn phía sau cao hơn phía trước 1 tầng, mà tất cả các căn La Diva đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt.

Phối cảnh quảng trường nước dự án The Show. Ảnh: MIDLand

Phân khu La Diva được thừa hưởng hệ tiện ích phong phú, hoạt động 24/7 của dự án The Show Quang Binh như: trung tâm thương mại Matrix Center, quảng trường biển Arena Square, con đường lễ hội Ocean Tour và vô vàn các điểm vui chơi, giải trí khác. Đặc biệt, công nghệ trình chiếu ánh sáng Hologram sẽ được thể hiện tại sân khấu nghệ thuật The Light Stage - điểm check in độc đáo thu hút du khách khi đến với Quảng Bình.

Sơn Quỳnh