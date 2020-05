Dự án nghỉ dưỡng bên biển mang thương hiệu Le Méridien

Lựa chọn Le Méridien cho dự án phức hợp nghỉ dưỡng và nhà ở đầu tay, Tonkin Land mong muốn mang tới khách hàng trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.

Đặt chân tới khách sạn Le Royal Méridien tại Thượng Hải, blogger Dia Adams được tặng những thỏi nam châm được thiết kế riêng, mang bản sắc văn hóa Trung Quốc như bộ sườn xám, xửng hấp bánh bao... Đối với một người từng ghé thăm 45 quốc gia như Dia, sự chăm chút đó khiến những trải nghiệm tại Le Méridien trở nên đặc biệt hơn nhiều. Cô dành từ "điểm đến ngọt ngào" cho thương hiệu này khi mô tả trên trang The Points Guy.

Khách sạn tại Thượng Hải là một trong hơn 100 dự án mang thương hiệu Le Méridien trên toàn thế giới. Không chỉ phủ sóng ở châu Âu và châu Mỹ, những năm gần đây Le Méridien phát triển mạnh ở châu Á với hơn 40 địa điểm, tại nhiều thành phố lớn như Seoul, Thẩm Dương, Tô Châu, Tây An... Dự kiến, cho đến năm 2021, hơn 20 khách sạn và khu nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục khởi công xây dựng.

Tại Việt Nam, thương hiệu này đã bắt tay với chủ đầu tư Tonkin Land khai phá tiềm năng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng. Dự án tọa lạc trên trục đường huyết mạch, là cửa ngõ đến ba di sản thế giới: phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Cố đô Huế.

Đại diện thương hiệu kỳ vọng với việc trải nghiệm chuỗi tiện ích dịch vụ đẳng cấp 5 sao trở lên, cùng những nét đặc biệt sẽ làm hài lòng du khách, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng và Việt Nam.

"Không phải ngẫu nhiên chúng tôi chọn Le Méridien trong 30 thương hiệu của Marriott để phát triển dự án phức hợp nghỉ dưỡng và nhà ở đẳng cấp đầu tiên của mình ở thị trường này", đại diện Tonkin Land cho biết.

Thương hiệu di sản Pháp

Le Méridien là thương hiệu được hãng hàng không Air France sáng lập từ năm 1972, nhằm cung cấp "một ngôi nhà thứ hai dành cho khách hàng của hãng". Trong tiếng Pháp, Le Méridien mang nghĩa "kinh tuyến" - những nửa đường tròn nối liền hai địa cực trái đất. Bởi ngay từ ban đầu, thương hiệu này đã được định hướng phát triển thành thương hiệu quốc tế.

Khách sạn đầu tiên mang tên Le Méridien Etoile tại Paris (Pháp), dần phủ sóng tại 35 quốc gia. Thương hiệu Le Méridien sau này được Starwood mua lại năm 2005 và Marriott tiếp quản năm 2015. Ở nhiều nơi trên thế giới, các khách sạn Le Méridien thường nằm ở khu vực thành thị, điểm nóng của thành phố và những địa điểm nghỉ dưỡng...

Đến nay, những khách sạn mang tên Le Méridien vẫn gìn giữ tinh thần từ thuở ban đầu. Đó là nét thẩm mỹ hòa quyện giữa cảm hứng châu Âu và thẩm mỹ hiện đại giữa thế kỷ 20, kết hợp nét độc đáo trong văn hoá địa phương.

Những yếu tố địa phương luôn được ứng dụng trong những đường nét thiết kế của Le Méridien. Đơn cử, tại Le Méridien Chiang Rai Resort, Thái Lan du khách sẽ ở trong những phòng ngủ kiểu Lanna, hướng tầm mắt ra những khu vườn tươi tốt, hoặc trên dòng sông Mae Kok hùng vĩ nằm kề những cây muồng tím 120 năm tuổi. Dĩ nhiên, du khách cũng có thể khám phá nhiều điều về vương quốc Lanna, nơi mà Chiang Rai từng là kinh đô và sau này đã bị Siem xóa sổ.

Resort Le Méridien Chiang Rai. Ảnh: Marriott.

Bên cạnh đó, sự sáng tạo được thể hiện trong nhiều chương trình do thương hiệu khách sạn này tổ chức dành cho khách hàng. Mùa hè năm 2019, Le Méridien Hotels & Resorts tổ chức chuỗi sự kiện toàn cầu Au Soleil, a Summer Soirée tại hơn 100 khách sạn khắp thế giới.

Với ý tưởng mặt trời không bao giờ lặn trên máy bay phản lực, Le Méridien "đuổi theo mặt trời trên toàn cầu" bằng các hoạt động sang trọng hàng đêm, hàng tuần hoặc hàng tháng, tại các điểm đến như Atlanta, Chicago, Santa Monica và Montreal. Các du khách đến khách sạn của Le Méridien tại Barcelona, Istanbul, Paris, Rome, Munich và Nice cũng có thể trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ khi họ tham dự chương trình này.

Hướng tới khách hàng thượng lưu

Theo đại diện Tonkin Land, nếu so sánh với các thương hiệu khác của Marriott, Le Méridien có những điểm nổi bật phù hợp với định hướng phát triển nghỉ dưỡng của chủ đầu tư này.

"Trong khi JW Marriott theo lối kiến trúc cổ điển sang trọng, Westin hiện đại thư thái, Gaylord Hotels mang đến cảm giác tráng lệ... chỉ có Le Méridien dung hoà giữa sự hiện đại với những thiết kế tinh giản, thời thượng với những nét chấm phá nghệ thuật. Đây cũng là một trong những thương hiệu đi đầu trong phát triển bền vững, bảo vệ môi trường", chủ đầu tư dự án cho biết.

Le Méridien được định vị thuộc phân khúc "đẳng cấp khác biệt" (distinctive premium) và đây là yếu tố mà chủ đầu tư mong muốn chinh phục tầng lớp khách hàng thượng lưu khi phát triển dự án. Theo đó, dự án này sẽ phải đạt được những tiêu chuẩn khắt khe của một thương hiệu quốc tế.

Đặc biệt, Le Méridien được xây dựng là thương hiệu nghỉ dưỡng dành cho gia đình, hướng đến phát triển tiện ích đa dạng mang đến trải nghiệm thú vị cho từng thành viên.

Trong không gian của Le Méridien, mỗi thành viên ở mọi độ tuổi đều có thể tìm thấy những hoạt động dành riêng cho mình và thực sự hoà mình vào đó. Khu vực dành cho trẻ em Kids Club của Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa từng nhận được giải thưởng Hospitality Design Awards vào năm 2016 vì sự sáng tạo và những hoạt động hứng khởi thiết kế dành riêng cho những vị khách nhí.

"Chúng tôi kỳ vọng mang đến một dự án hoàn toàn khác biệt về trải nghiệm tiện ích, với hơn 10.000m2 được đầu tư dành cho các tiện ích phục vụ cho mọi thành viên gia đình. Đây sẽ là điểm đến thu hút trên cả cung đường nghỉ dưỡng kim cương dọc biển Đà Nẵng", đại diện Tonkin Land cho biết.

Phối cảnh một góc tiện ích đan xen giữa các khu biệt thự tại Le Méridien Danang. Ảnh: Tonkin Land.

Ngoài ra, một trong những lý do đưa Tonkin Land lựa chọn thương hiệu Le Méridien là tính duy mỹ. Trong đó, nghệ thuật đương đại được thể hiện trong từng chi tiết dự án mang tên thương hiệu, phần nào khắc họa vị thế và thẩm mỹ của chủ sở hữu và du khách.

"Tinh thần Le Méridien hội tụ các đặc trưng như sự trẻ trung phóng khoáng, sự thanh lịch thời thượng của văn hóa Pháp, đề cao tinh thần nghỉ dưỡng có phong cách, khám phá những giá trị mới mẻ trong chuyến nghỉ dưỡng...", chủ đầu tư cho hay.

Theo các kiến trúc sư nội thất của Le Méridien, một trong những yếu tố làm nên thương hiệu là khu vực Le Méridien Hub. Khu vực sảnh vừa là nơi giao dịch, vừa là nơi tụ họp của du khách đang sẵn sàng cho những trải nghiệm du lịch bất ngờ.

Sảnh khách sạn Le Meridien Versailles, Montreal, Canada. Ảnh: Marriott.

Từ phong cách trang trí đồng bộ hay cách bố trí, chất liệu bàn ghế, thậm chí cả hệ thống đèn, cường độ ánh sáng... đều có dụng ý đưa du khách xích lại gần nhau. Cảm hứng văn hóa Pháp cũng được thể hiện trong từng tiểu tiết như văn hoá cà phê, bánh ngọt Éclair, vang sủi Sparkling...

Từ năm 2016 đến nay, Le Mérdien liên tục được trao những giải thưởng uy tín về thiết kế, tiện ích do các tạp chí thế giới bình chọn như Hospitality Design Awards, Condé Nas Traveller, The New York Times, U.S. News...

Bên cạnh đó, sự đồng nhất với định hướng phát triển thị phần của Marriott tại Việt Nam cũng là lý do đưa Tonkin Land hợp tác với tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng này.

Hà Trương