Dự án NFT của người Việt gọi vốn thành công 5 triệu USD

DeFiHorse gọi vốn thành công 5 triệu USD từ nhiều quỹ nước ngoài, nhằm phát triển thế giới ngựa metaverse về cả đồ hoạ và lối chơi, dựa trên công nghệ blockchain.

Chiều 7/12, đại diện DeFiHorse tuyên bố hoàn thành vòng gọi vốn private với số tiền 5 triệu USD. Vòng gọi vốn kết thúc thành công sau chưa đầy một tuần, với sự tham gia đầu tư của nhiều quỹ lớn về blockchain, trong đó có những cái tên nổi bật như: Exnetwork Capital, Poolz Ventures, Bullperks, Avocado Game Guild. Trước đó, DeFiHorse được ươm mầm bởi Coincu Ventures - một trong những quỹ đầu tư cho các dự án blockchain tại Việt Nam.

Ông Mai Trường Giang – Co Founder & CEO DeFiHorse. Ảnh: DeFiHorse.

Với số tiền 5 triệu USD, DeFiHorse là một trong những dự án game NFT tại Việt Nam nhận được đầu tư lớn nhất hiện nay từ vòng private. Đại diện dự án cho biết số vốn trên sẽ được dùng để phát triển game DeFiHorse với tầm nhìn dài hạn, trở thành kỳ lân công nghệ do người Việt sáng lập và đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với mọi người.

"Giới thượng lưu thường rất thích sở hữu ngựa, có trang trại ngựa và chúng tôi muốn mang đến thế giới ngựa trong metaverse, nơi mọi người có thể tự hào sở hữu cho mình ít nhất một NFT ngựa, trang trại ngựa. Thông qua đó, người dùng cũng có thể vừa chơi, vừa xây dựng một cuộc sống trong metaverse, kiếm được các NFT có giá trị kinh tế", ông Mai Trường Giang, CEO của DeFiHorse cho biết.

Đấu trường DeFiHorse trong metaverse được thiết kế với đồ hoạ sống động và ấn tượng. Ảnh: DeFiHorse.

Trước khi khởi nghiệp với game blockchain, CEO Mai Trường Giang từng sở hữu nhiều thành tích ấn tượng. Anh từng được vinh danh tại Forbes 30 under 30 Việt Nam và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc vận hành, đầu tư các dự án. Ngoài ra, theo thông tin trên website của DeFiHorse, tựa game NFT này được cố vấn bởi Steven Nguyễn - nhà sáng lập của Metub và Coincu, Hung Dinh - sáng lập RADA và Dương Vi Khoa - phó chủ tịch hiệp hội E-Sport Việt Nam.

Khác với dự án thông thường, DeFiHorse xây dựng một metaverse, trong đó người dùng có thể sở hữu ngựa, mua bán hoặc nhân giống ngựa tương tự giới thượng lưu ngoài đời sở hữu ngựa quý.

Bốn giống ngựa trong DeFiHorse được lấy ý tưởng từ các vị thần trong thần thoại Hy Lạp gồm: Chaos, Titan, Poseidon và Heroic. Ảnh: DeFiHorse.

Một trong những điểm được đánh giá là ấn tượng nhất trên DeFiHorse là tạo hình của các chiến mã. Ngựa NFT trong game được thể hiện dưới dạng 3D sống động, vừa mang tính thần thoại, vừa mang tính thực tế. Theo ông Giang, toàn bộ tạo hình độc đáo trong thế giới DeFiHorse đều do các bạn trẻ Việt Nam thực hiện. Nhằm tăng tính hấp dẫn cho trải nghiệm, DeFiHorse còn xây dựng cơ chế "tap to earn" - giúp người chơi có thể tương tác thực tế để giúp chiến mã của mình cải thiện tốc độ so với những đối thủ khác.

Theo lộ trình vào năm 2022, DeFiHorse sẽ phát hành game đầu tiên trên nền web, sau đó là các hệ điều hành iOS, Android, tích hợp công nghệ AR và tổ chức các cuộc thi trên toàn cầu, với giải thưởng 1 triệu USD.

(Nguồn: DeFiHorse)