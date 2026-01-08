Dự án nâng cấp Lộ Tẻ - Rạch Sỏi vướng nhiều sai phạm

Dự án nâng cấp mặt đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi bị xác định tồn tại nhiều thiếu sót từ khảo sát, thiết kế đến lập dự toán, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chất lượng công trình.

Nội dung được đề cập trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật dự án nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận TP Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Theo kết luận thanh tra, dự án được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 25/1/2022. Công trình dài hơn 51 km, tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sau một năm nâng cấp. Ảnh: An Bình

Thanh tra xác định việc phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chưa rà soát, hoàn thiện phân kỳ đầu tư và quy hoạch được duyệt. Quá trình lập, phê duyệt dự án chưa đánh giá đầy đủ tình trạng lún nền đường theo tiêu chuẩn thiết kế, không cập nhật kịp thời biến động giá xăng dầu, nhựa đường, đồng thời tính trùng chi phí dự phòng, làm tăng tổng mức đầu tư.

Công tác khảo sát, thiết kế còn nhiều hạn chế, số liệu quan trắc lún chưa đầy đủ, độ tin cậy chưa đảm bảo; một số hạng mục thiết kế chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Việc lập, phê duyệt dự toán xảy ra sai sót, trùng lắp khối lượng, làm tăng giá trị dự toán tạm tính hơn 10,7 tỷ đồng và giá trị hợp đồng hơn 4,2 tỷ đồng.

Thanh tra cũng chỉ rõ tình trạng lún nền đường đã vượt thiết kế giai đoạn một, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng chất lượng công trình trong quá trình khai thác, nhưng chủ đầu tư chưa đánh giá đầy đủ để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán còn tồn tại thiếu sót; chưa lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án theo quy định.

Từ các vi phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư, giảm dự toán xây dựng hơn 10,7 tỷ đồng, giảm giá trị hợp đồng hơn 4,2 tỷ đồng, đồng thời khắc phục các tồn tại để tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51 km, rộng 17 m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, khởi công năm 2016, thông xe đầu năm 2021, với tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Sau thời gian khai thác, nhiều đoạn trên tuyến xuống cấp, hư hỏng nặng nên giữa năm 2024, chủ đầu tư triển khai dự án nâng cấp.

An Minh