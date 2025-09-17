Dự án Mia Center Point cất nóc vượt kế hoạch

Đà NẵngDự án Mia Center Point tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng cất nóc sáng ngày 16/9, sớm hơn dự kiến gần nửa tháng.

Việc cất nóc vượt tiến độ giúp Mia Center Point tiến gần hơn tới mục tiêu bàn giao vào ngày 30/4/2026. Theo chủ đầu tư, điều này góp phần củng cố niềm tin của khách hàng vào năng lực tổ chức và triển khai tại dự án.

Mia Center Point cất nóc sáng ngày 16/9. Ảnh: Mia Center Point

Khởi công từ tháng 7/2024, chủ đầu tư cho biết, dự án được xây dựng trong bối cảnh thị trường thiếu nhân lực, ảnh hưởng của thời tiết cùng biến động giá và nguồn cung vật tư. Tuy nhiên, công trường vẫn duy trì thi công liên tục, ưu tiên kỷ luật tiến độ song song với kiểm soát chất lượng và an toàn. Theo đó, các hạng mục đều được giám sát chặt, áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì nhịp triển khai ổn định để đảm bảo mục tiêu bàn giao dự án vào quý II/2026. Dù đẩy nhanh tốc độ thi công, chúng tôi luôn kiểm soát chặt chẽ để công trình đạt chất lượng cao, an toàn và bền vững cho cư dân tương lai", ông Trần Ngọc Trình, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tín An, đơn vị thiết kế kết cấu - cơ điện và giám sát dự án, chia sẻ.

Ông Trần Ngọc Trình chia sẻ tại lễ cất nóc. Ảnh: Mia Center Point

Trước đó, hồi đầu tháng 9, dự án cũng giới thiệu dòng sản phẩm duplex, penthouse tên Mia Horizon Residences, hướng đến chuyên gia, kỹ sư và nhóm khách thuê thu nhập cao trong bối cảnh Đà Nẵng thành lập khu thương mại tự do (FTZ). Dòng căn hộ nằm tại các tầng cao nhất (24-25) với số lượng giới hạn, diện tích lớn, thiết kế thông tầng thoáng đãng, hai ban công mở rộng.

Từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể ngắm nhìn dãy Bà Nà, biển Mỹ Khê và toàn cảnh trung tâm thành phố. Một số căn góc P nổi bật khi tích hợp hồ bơi trong nhà.

Toàn cảnh lễ cất nóc dự án. Ảnh: Mia Center Point

Mia Center Point nằm trên mặt tiền đường Ngô Thì Nhậm, trục huyết mạch của Liên Chiểu, kết nối trực tiếp đến quốc lộ 1A và đường ven biển. Vị trí này cũng gần kề khu thương mại tự do và cảng Liên Chiểu. Việc nằm trong vùng có hạ tầng đồng bộ và quy hoạch rõ ràng giúp dự án đón nhận dòng chuyên gia, doanh nghiệp quốc tế và cư dân chất lượng khi FTZ đi vào hoạt động.

Song Anh