Dự án làm đường hương xoài gây tranh cãi

Tây Ban NhaHội đồng thành phố Madrid dự định thêm hương xoài thơm ngon vào hỗn hợp đá dăm trộn nhựa đường thay vì mùi nhựa đường thông thường.

Hội đồng thành phố Madrid thêm hương xoài vào nhựa đường nhưng không ưu tiên trồng cây ăn quả thật. Ảnh: Euronews

Hội đồng thành phố Madrid đang triển khai sáng kiến Operation Asphalt nhằm cải thiện tình trạng của 323 con đường trong thành phố. Trong khi những con đường và công trình tốt hơn được kỳ vọng sẽ xuất hiện thì mùi nhựa đường cũng khiến một số người khó chịu. Để xử lý, các nhà chức trách chức đã thử thêm hương xoài thơm ngon vào hỗn hợp đá dăm trộn nhựa đường. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra nhiều tranh cãi, Interesting Engineering hôm 24/5 đưa tin.

Thị trưởng José Luis Martínez-Almeida cho rằng những người có khứu giác nhạy bén có thể cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên, không phải tất cả cư dân đều hào hứng. Các báo cáo cho thấy một số người bị choáng ngợp trước mùi hương quá nồng, thậm chí có người còn thấy chóng mặt và phải đóng cửa sổ để thoát khỏi mùi xoài.

Nhiều người dân Madrid đặt ra những lo ngại về quyết định của hội đồng: Lựa chọn nhựa đường có mùi thơm thay vì các giải pháp bền vững hơn, ví dụ như trồng cây ăn quả thật. Người dân cảm thấy kỳ lạ khi thành phố không tận dụng lợi ích làm mát tự nhiên của cây xanh, nhất là khi mùa hè ở thành phố rất nóng vì nằm xa bờ biển.

Giữa những tranh cãi về hương thơm, có một vấn đề lớn hơn với cảnh quan đô thị của Madrid, đó là số lượng cây xanh giảm mạnh. Trong khi hội đồng thành phố ủng hộ giải pháp thêm mùi xoài, những người phê phán đặt câu hỏi: Tại sao các lợi ích làm mát tự nhiên và thẩm mỹ của cây ăn quả thật lại không được ưu tiên?

Trong hai năm qua, gần 9.000 cây bị chặt hạ khiến nhiều nơi tại Madrid thiếu đi màu xanh tự nhiên thiết yếu. Với vị trí của Madrid, nhiệt độ mùa hè rất cao và cây xanh đóng vai trò trọng yếu giúp làm mát môi trường và giảm nhẹ hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Tuy nhiên, việc thiếu cây xanh ở những khu vực quan trọng khiến người dân phải chịu nắng nóng dữ dội.

Dù Martínez-Almeida đảm bảo việc thay thế đã được thực hiện, vẫn có những lo ngại rằng sự phân bổ cây mới không cân đối. Hầu hết cây mới nằm ở các khu vực ngoài trung tâm thành phố, do đó, vùng trung tâm vẫn không có đủ cây xanh.

Ngoài sức hấp dẫn về thẩm mỹ, cây còn đóng vai trò là máy điều hòa không khí tự nhiên, tạo ra vi khí hậu mang lại sự dễ chịu trong nắng nóng thiêu đốt. Trong bóng cây, nhiệt độ có thể giảm vài độ C so với những nơi tràn ngập nắng. Một nghiên cứu năm 2023 do Liên minh châu Âu tiến hành cũng nhấn mạnh tiềm năng của cây xanh, chỉ ra rằng việc tăng độ che phủ cây lên 30% ở thành thị có thể giúp giảm đáng kể số trường hợp tử vong liên quan đến sóng nhiệt.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)