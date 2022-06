Dự án King Crown Infinity đáp ứng các tiêu chí đầu tư

TP HCMDự án King Crown Infinity đáp ứng tốt 3 tiêu chí quan trọng khi đầu tư là vị trí, tiện ích và công tác quản lý vận hành.

King Crown Infinity là một trong những khu phức hợp cao cấp tại Thủ Đức có chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang và đơn vị phát triển là BCG Land thuộc Tập đoàn Bamboo Capital. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023, cung cấp 27 căn shop, 90 căn officetel và 729 căn hộ thông minh, phục vụ đa dạng nhu cầu và mục đích sử dụng của người mua.

Toàn cảnh dự án phức hợp cao cấp King Crown Infinity. Ảnh phối cảnh: BCG Land

King Crown Infinity tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức, TP HCM), đây là tuyến đường huyết mạch giúp kết nối tới các con phố sầm uất khác. Từ King Crown Infinity, chỉ mất 5 phút để đến các trường đại học lớn, 10 phút để đến trung tâm tài chính Thủ Thiêm và 15 phút để tới trung tâm thành phố. Trong thời gian tới, khi tuyến tàu điện Metro đi vào hoạt động, cư dân sẽ càng thuận tiện hơn trong việc di chuyển.

Bên cạnh lợi thế về giao thông, dự án còn hưởng lợi về tiềm năng phát triển đến từ vị trí đắc địa. Trong tương lai, TP Thủ Đức sẽ phát triển và thu hút một lượng lớn nhân sự lao động chất lượng trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc. Đây hứa hẹn sẽ là nguồn khách hàng đông đảo, hiện hữu trong tương lai cho một dự án phức hợp cao cấp như King Crown Infinity.

King Crown Infinity được xây dựng trên diện tích 12.652 m2 với 2 tòa tháp 30 tầng, gồm 724 căn hộ cao cấp. Bên cạnh các tiện ích như công viên, khu mua sắm, phòng gym, spa, khu vui chơi giải trí,... chủ đầu tư còn thiết kế một hệ thống cây xanh, thác nước và hồ nước thông suốt 6 tầng độc đáo, giúp cư dân có thể tận hưởng được cảm giác "sống xanh", hòa mình với thiên nhiên ngay giữa lòng phố thị.

Công viên nội khu dự án. Ảnh phối cảnh: BCG Land

Ở tầng 4 của dự án là một quần thể phức hợp với hồ bơi tràn viền, hồ jacuzzi và dòng sông lười tạo nên không gian tươi mát và thư thái. Đặc biệt, BCG Land còn hợp tác với Tomasso Frizale - kiến trúc sư danh tiếng thế giới trong lĩnh vực thiết kế chiếu sáng để tư vấn sử dụng công nghệ ánh sáng 3D với các kịch bản chiếu sáng đồng bộ, sáng tạo từ khối đế đến toàn bộ mặt đứng của hai tòa tháp, nhằm tạo ra những hiệu ứng ánh sáng đặc sắc và mang tính thẩm mỹ cao.

Hồ bơi tràn viền bên trong dự án. Ảnh phối cảnh: BCG Land

Vào ngày 19/11/2021, BCG Land đã ký kết hợp tác với The Ascott Limited trong việc quản lý, vận hành dự án King Crown Infinity. Đây là một trong những công ty điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú lớn nhất thế giới có trụ sở đặt tại Singapore. Ascott hiện quản lý 14 thương hiệu căn hộ dịch vụ và khách sạn với những tên tuổi nổi tiếng thế giới như The Crest Collection, Ascott The Residence... Với kinh nghiệm và uy tín thương hiệu, Ascott sẽ giúp nhà đầu tư quản lý và gia tăng giá trị cho các căn hộ của khách hàng tại King Crown Infinity.

Khi đời sống và mức thu nhập của con người càng phát triển, tiêu chuẩn sống được nâng cao hơn. Nhu cầu an cư và thuê ở tại các căn hộ cao cấp có vị trí tốt cùng hệ tiện ích phong phú cũng ngày càng lớn.

Những dự án căn hộ cao cấp thường được thiết kế và xây dựng với những tiêu chuẩn rất cao bởi những tên tuổi có uy tín nên sẽ giữ được vị thế và giá trị về lâu dài. Phân khúc này ngày càng được các nhà đầu tư chú ý hơn vì những ưu điểm vượt trội về tính sinh lời và thanh khoản, phù hợp cho cả mua bán hoặc cho thuê lâu dài.

Tuy nhiên, để có thể thực sự đạt được những lợi nhuận mong muốn, khách hàng cần có sự nghiên cứu và chọn lọc dự án thật cẩn thận trước khi quyết định. Với những ưu điểm về vị trí, tiện ích cùng dịch vụ quản lý vận hành chất lượng, King Crown Infinity là một lựa chọn được nhiều nhà đầu tư lưu tâm ở thời điểm hiện tại.

Tường An