Dự án kiến tạo từ cảm hứng về sông Sài Gòn

Phân khu đẹp nhất The Metropole Thủ Thiêm có tầm nhìn đắt giá, vị trí chiến lược, tiện ích đẳng cấp, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sống đặc sắc cho giới thượng lưu.

The Opera Residence - Phân khu đẹp nhất của Metropole Thủ Thiêm

Phối cảnh shophouse của dự án The Opera Residence. Ảnh: SonKim Land

So với The Galleria Residence và The Crest Residence mang âm hưởng của bảo tàng nghệ thuật hay công nghệ, thì The Opera Residence là phân khu đẹp nhất của The Metropole Thủ Thiêm lại được lấy cảm hứng từ những gợn sóng trên con sông Sài Gòn.

Trong tất cả các yếu tố quyết định giá trị của một căn hộ, tầm nhìn chiếm một vị trí quan trọng. The Opera Residence sở hữu vị trí vàng ngay tại chân cầu Thủ Thiêm 2 - cửa ngõ giao thương kết nối trung tâm quận 1 và quận 2 nhờ đó có tầm nhìn thu trọn cảnh quan của dòng sông trước mặt và khu đô thị mới rực rỡ phía sau lưng.

"Trong khoảnh khắc thức dậy đón bình minh giữa bầu không gian mát mẻ của gió sông hay phút giây ngắm nhìn một Sài Gòn năng động bên kia sông trong ráng chiều, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn giá trị tầm nhìn của The Opera Residence", đại diện SonKim Land - đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

Phối cảnh tầm nhìn của phân khu The Opera Residence. Ảnh: SonKim Land

Chỉ trong bán kính chưa đến 1km, cư dân The Opera Residence đã có thể di chuyển đến các công trình biểu tượng mới của khu đô thị Thủ Thiêm như: trung tâm hội nghị thành phố; quảng trường Central Plaza; bến Bạch Đằng; cầu bộ hành Thủ Thiêm; hầm Thủ Thiêm; cầu Thủ Thiêm 1; cầu Thủ Thiêm 2; công viên ven sông... Hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại The Opera Residence gồm phòng gym với các trang thiết bị hiện đại, phòng yoga, hồ bơi tràn bờ, bồn tắm massage thủy trị liệu; hồ nước nóng và spa ngoài trời, khu nướng BBQ, công viên ven sông... cũng sẽ góp phần tăng thêm những trải nghiệm đặc sắc và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm - Phố Đông phiên bản Việt trong tương lai

30 năm trước, phố Đông (Thượng Hải, Trung Quốc) bên dòng sông Hoàng Phố là một vùng đất hoang sơ. Vậy nhưng giờ đây, khu đất cằn trên dòng sông này đã trở thành một biểu tượng của Trung Hoa Đại lục. Mang nét tương đồng với Phố Đông, Thủ Thiêm của 20 năm trước là một vùng đất hoang vu với những đầm lầy bên sông Sài Gòn. Sau khi được Chính phủ phê duyệt đồ án xây dựng Thủ Thiêm thành khu đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, vùng đất này đã được lột xác mang diện mạo của một phố Đông phiên bản Việt trong tương lai.

Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang được hoàn thiện dần tại khu vực Thủ Thiêm. Đại lộ Mai Chí Thọ thuộc trục giao thông Đông - Tây thông xe giai đoạn 1 vào năm 2009 được xem là cột mốc mở đầu cho kế hoạch phát triển hàng loạt công trình hạ tầng hiện đại tại quận 2. Các công trình trọng điểm đã, đang và sẽ được hoàn thiện như cầu Thủ Thiêm 1, 2, cầu bộ hành... giúp dễ dàng kết nối quận trung tâm TP HCM với khu vực phía Đông là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho khu đô thị mới này. Gần đây nhất, vào ngày 2/9, sự kiện hợp long cầu Thủ Thiêm 2 nối liền khu vực ven sông Thủ Thiêm với trung tâm quận 1 cũng đang góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản nơi đây.

Toàn cảnh dự án The Metropole tại chân cầu Thủ Thiêm 2, Sài Gòn. Ảnh: SonKim Land

Dự án The Metropole sở hữu vị trí chiến lược ngay chân cầu Thủ Thiêm 2 vừa được hợp long, đồng thời có góc nhìn ôm trọn công viên Bạch Đằng bên phía bờ tây sông Sài Gòn. Dải công viên cảnh quan đối ứng với khu đô thị mới Thủ Thiêm còn mang tới sự kết nối về thương mại và giải trí. Sau khi hệ thống hạ tầng giao thông được hoàn thiện đồng bộ, khu vực này hứa hẹn sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút không chỉ cộng đồng cư dân thượng lưu cùng các nhà đầu tư tinh nhạy, mà còn cả các doanh nghiệp cũng như du khách thập phương.

Kể từ thời điểm ra mắt dự án vào năm 2018, The Metropole Thủ Thiêm đã tạo ấn tượng trên thị trường khi 100% số căn hộ của cả hai phân khu The Galleria Residence và The Crest Residence nhanh chóng tìm được chủ sở hữu.

Sơn Quỳnh